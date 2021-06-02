【雨中沐浴】雷雨襲澳曾發黑雨警告　中年大叔暴雨下公然馬路邊沖涼

▲ 澳門中年大叔暴雨下懶理路人享受沐浴。

受一道低壓槽影響，澳門昨（1日）出現大驟雨及雷暴，澳門氣象局曾一度發出黑色暴雨警告，並3度發出紅色暴雨警告。不過，有澳門市民就無懼暴雨，反而選擇在馬路邊享受雨中沐浴，令網民震驚。

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從網上流傳長達1分半鐘的影片可見，一名中年男子暴雨下，半身赤裸地站在馬路邊。左手持著一塊肥皂，不斷洗刷頭、頸、上半身、後背及雙手，身上起了不少泡泡，看似非常享受。

之後又赤裸雙腳，在馬路上磨擦腳板底，即使旁邊有路人經過，他仍繼續洗刷，相當大膽。

影片引起網民熱議，不少網民笑指這個做法省水、省錢又環保：

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責任編輯：羅嘉欣