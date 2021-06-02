【莫文蔚演唱會】Karen綵排個唱當慶生　透露個唱有3位神秘嘉賓

▲ 莫文蔚生日在綵排中度過。

莫文蔚（Karen）將於6月11日至13日於紅館舉行演唱會，距離開騷尚餘10天，Karen正密鑼緊鼓綵排，昨日特地邀請傳媒採訪。

今次是Karen最後一次舉行的大型巡迴演唱會，日後將不會再以傳統實體大型方式進行，加上今次是回香港開唱，Karen特別隆重其事，將Rundown作大幅度的修改，完全有別於過去《絕色》巡唱的安排。

演唱會少不了連場勁舞，綵排時Karen特地與Dancers演唱了廣東歌《潮濕》，今日（6月2日）是Karen的生日，製作組特別預訂了一個配合演唱會「大滿貫」主題的網球場造型的蛋糕突擊慶生，並預祝演唱會成功，Karen看到工作人員推出蛋糕，也非常驚喜。

▲ Karen以快歌綵排。





今年生日要在綵排中度過，被問到可有時間與老公Johannes慶祝，Karen表示：「演唱會就快到，真的抽不到時間，或者叫他來一齊陪我綵排當慶祝啦！」

演唱會將至，Karen笑言：「我期待多於壓力，好興奮啊！」演唱會上，Karen將會連場歌舞，當中不乏高難度動作，她不會覺得危險，表示：「我最鍾意，感覺好似玩過山車一樣，正！其實同這班Dancers合作多年，過去巡迴都夾他們，所以好放心。」

Karen亦透露，今次三場演唱會均有不同嘉賓，但為了保持神秘感要保密一下，好為入場的觀眾帶來驚喜。



