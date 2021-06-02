【開心速遞】廢青安離家劇情有洋蔥　蘇韻姿呂慧儀不捨周嘉洛暫別《愛回家》【有片】

▲ 「廢青安」周嘉洛正式離開《開心速遞》劇組。

TVB處境劇《愛•回家之開心速遞》在昨晚（6月1日）播出安仔（周嘉洛飾）離開熊家往吳旺達任大使一集，亦意味著周嘉洛正式暫別《愛•回家之開心速遞》劇組，投入當男一的新劇《痞子殿下》之拍攝。

昨晚《愛•回家之開心速遞》劇情提到安仔收到一份筍工offer，但就要離開香港離開熊家到吳旺達工作，而為奉行廢青工作原則，安仔當然答應邀約。

之後，他向熊家人講出要離港工作一事，怎料全家上下反應冷淡，表現得對安仔離開沒有絲毫不捨。

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▲ 廢青安要到吳旺達做大使，熊家人表現不在意。（截圖）

安仔做吳旺達大使

但其實在背地裏為對方安排很多事：公公熊樹根托食屎陳師奶的親戚每星期到吳旺達探望安仔；媽咪熊尚善特意飛到吳旺達向領事館送禮；叔公熊樹仁寄床上用品；二姨熊若水找來親龍舞CD；三姨熊心如加入吳旺達飛行會隨時去探安仔。

可是安仔卻誤會家人冷淡，直到飛往吳旺達後才知悉這些窩心的行徑。

安仔致電回港感激家人一場戲，觀眾都大讚好催淚，非常不捨安仔離開：「安仔離開了愛回家，很傷心，以後便沒有搞笑和破壞了。」、「希望安仔可以快點回巢。愛回家怎可以少了安仔？」

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蘇韻姿呂慧儀不捨周嘉洛

一眾演員現實中亦不捨周嘉洛暫別《開心速遞》劇組。

「三姨」蘇韻姿就在社交平台貼出熊4年前開拍《開心速遞》時的全家福：「呢張相係喺我哋愛回家之開心速遞第一日開工嘅時候影㗎！（1月10號2017！）由嗰一刻開始我就喺香港多咗一個家，亦都成為左有人嘅三姨。就係咁，熊家最細嘅就係我哋兩個，今晚要同你講再見真係好唔捨得；1200+集真係唔簡單！熊家冇咗唯一一個唔係姓熊嘅成員係唔齊全㗎！」

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▲ 三姨貼出4年前熊家合照。（Instagram圖片）

「二姨」呂慧儀亦表示：「姓金的熊寶寶，see you later! #休息是為了走更長遠的路 #遲啲見 #眨吓眼又見 #你走咗 #你媽打邊個 #等你回來 #再好好招待你 #有愛的熊家人 #有愛的11廠」

而作為安仔女朋友的「Bonnie」林凱恩亦謂：「或許會在另一個平衡時空再次遇見:) #謝謝你金先生」

周嘉洛暫別劇組後，現正為新劇《痞子殿下》拍攝，他亦透露在《開心速遞》中暫未有歸期。

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同場加映：焦浩軒專訪