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【疫苗接種】如死亡個案與疫苗接種無潛在關聯將不作公布　陳肇始解釋指新安排免市民訊息混亂

社會 10:32 2021/06/02

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本港疫苗接種計劃開展至今已逾3個月。（資料圖片）

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日開會，通過由即日起，個別死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯的情況下，才作出公布。（詳細即看：【下一頁】）食物及衞生局局長陳肇始表示，現時公開大量資訊，如市民只收到部分資訊，而未有全面了解情況，只是「見樹木不見森林」，認為新安排更清楚，並強調疫苗相關的安全監察報告會於7月起定期在網上公布。

陳肇始表示，目前資訊很多，如市民只見到某些資訊，而未有機會了解全面情況，只是「只見樹木不見森林」，或會令市民混亂。她強調，當局並非不提供資訊，而是只公布與疫苗接種關聯個案會更加清楚。

另外，專家委員會檢討風險傳達計劃後決定，由下月起，新冠疫苗的安全監察報告將按月於政府專題網頁發報，相關的資料數據亦會透過網頁定期更新。

此外，衞生署昨日（1日）表示，已收到藥廠有關降低復必泰接種年齡至12歲的數據，疫苗顧問專家委員會考慮，希望將有關申請作出建議（詳情即看：【下一頁】）。陳說，收到建議後會短時間作出決定，如最終決定降低接種年齡，相關細節包括疫苗接種中心運作、會否到校為學童接種等會與教育局商討。

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責任編輯：郭詩詩

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