【調教你MIRROR】李駿傑父母離異致寡言內向　Jeremy憑努力擺脫命運枷鎖

▲ 人氣組合MIRROR妖治擔當Jeremy。

被梁祖堯肯定為MIRROR最溫柔成員的李駿傑（Jeremy），日前在Youtube個人頻道推出單曲《夢言》。對於作品面世，Jeremy在IG發長文感謝幫助自己的人。

Jeremy在IG剖白《夢言》的由來：「《夢言》要感謝的人真的很多很多，首先當然要感謝細貓。謝謝細貓的真心，讓我對自己越來越有信心，謝謝細貓的無私才有《幸運的孩子》和《夢言》的出現。」

【調教你MIRROR】梁祖堯期待Jeremy單飛作 阿祖讚李駿傑：對兄弟無微不至

▲ MIRROR最溫柔的成員。（IG圖片）

Jeremy獲細貓鼓勵

在《全民造星》時，Jeremy曾打算放棄追夢念頭，幸得細貓（應智越）不斷鼓勵他不要放棄，今次創作《夢言》，細貓更是鼎力支持，為Jeremy創作副歌。

Jeremy表示：「從一開始告訴他 我寫了份詞 靈感來自《努力的孩子》，他超有義氣的幫我作了副歌部分出來 而我一聽就很喜歡，到後來告訴他我想變成廣東話版本的時候，他就更加用心的告訴我歌曲的架構有問題，教我怎麼去寫歌，幫我將這個作品變得更好。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最後Jeremy不忘多謝成就《夢言》的人：「要謝謝作詞人Elton，雖然素未謀面，但是你寫的詞 第一次看到的時候真的覺得你很有才華，謝謝你賦予《夢言》靈魂。然後要好好的謝謝@elainebmui謝謝你幫我錄音、剪輯，給予我很多建議和信心，還免費租studio給我錄音，超好人。」

【MIRROR成員】寵妹狂魔呂爵安520向小如豬表白 妹妹「報復」爆Edan：成日放屁要人聞

《造星》因被忽略而痛哭

▲ Jeremy展現中性美。（IG圖片）

自小父母離異

過往Jeremy欠自信或與其身世有關。他在6歲時因父母離異，因此與婆婆同住，加上兒時長時間一人玩耍，令Jeremy形成內向、獨立和寡言的性格。

而熱愛表演的他在6歲時更定立成為歌手的目標，並設下25歲的期限。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

走妖艷路線

在參加《全民造星》時，Jeremy常被指是沒個人特色和「韓味濃」，令他曾在鏡頭前爆喊：「所有人都喜歡被人稱讚，被看見。咁多人的節目中當然希望自己被看到，但我不明白，我不懂為什麼我每次都很努力，但無人喜歡我。」

幸得導師劉美君發掘Jeremy獨有的妖艷氣質，加上他唱歌、跳舞也十分穩定，令經理人花姐也揚言Jeremy可走黃耀明、張國榮的路線。

▲ Jeremy與梁祖堯。（IG圖片）

梁祖堯在ViuTV新節目《調教你MIRROR》與Jeremy接觸後，也大讚Jeremy：「Jeremy 肯定係12個鏡仔裏便，最溫柔嘅一個。佢嘅溫柔，絕對唔係等於冇嚟力度嘅嗰一種，大家都肯定見過佢喺台上爆發出驚人嘅舞台魅力。」

同場加映：MIRROR訪問