【余文樂患病】余文樂自揭患驚恐症3年　近日病發感慨：怕以後都好不起來

▲ 余文樂自爆驚恐症發作。

近年主力在內地及台灣發展的余文樂，在2017年與台灣千金小姐王棠云結婚，夫婦三年抱兩，先後誕下兒子余初見（Cody）及女兒余初心，並斥約2.8億台幣（約7,700萬港元）購入台北豪宅頂禾園作安樂窩，表面十分幸福，可是原因藏暗湧。

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余文樂在昨晚（6月1日）在IG上自爆在3年前發覺患上驚恐症：「我三年前突然在飛機上很害怕，呼吸不了，我感覺快要死，所以我衝去了找空姐說，我不行，我要回去，我不要飛了。」

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尚幸機上有一位醫生在場：「後來空姐幫忙問機上有沒有醫生，剛好有一位外國醫生，他檢查後，給我吃了一點鎮定劑，我才平安渡過這趟旅程。」

余文樂續稱，過去經過一年藥物治療本來以為已成功根治驚恐症，可是最近又再復發，十分不安地表示：「我怕我以為（後）都好不起來，但我相信只要我保持正面態度和心情，我還是可以克服它的!!」

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最後，他鼓勵同路人一起努力：「跟我一樣要保持樂觀，正面的態度去面對自己的問題，不用害怕，病一定會好的！加油！」

翻看余文樂IG，他在今年年初曾發文指自己近兩年是他最不如意的時候，而且因疫情與在香港的家人足有1年沒有見面，這或反映他當時已再次病發。

每100人就有4.4個患上驚恐症

都市人壓力大，如不懂排解隨時會患上情緒病。李珊珊受驚恐症困擾多年，早前就在商台節目《自在想》分享患病初期症狀，剖白得病是因自己太「硬淨」，負面情緒積聚過多而爆煲。其實不少名人明星原來都曾受驚恐症發作（panic attack）困擾，連發哥、Emma Stone也不倖免，其中發哥更試過一星期去3次醫院做全身檢查，也找不到原因，最後才知患上驚恐症。

精神專科醫生何浩賢曾受訪表示，驚恐症發作是會反覆出現，在數分鐘之內強烈的恐懼感突然來襲，可以是無原因而恐懼。

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