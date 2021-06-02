【單親爸爸】30多歲兒子靠借錢度日　單親爸擔心失業無力還款：係咪應該立定平安紙？

▲ 一名單親爸爸在網上發文指30多歲兒子欠債30萬，擔心自己去世後兒子不能照顧自己，欲預早立下遺囑。

年老父母在離世前都會立下遺囑分配財產，為子女作多一分準備。最近有單親爸爸在網上分享，指發現其30多歲的兒子欠債30萬，但每月收入只有一萬多元，擔心萬一兒子失業會無力還款，而自己年紀漸長，遂問網民是否應立下遺囑以保障兒子日後的生活。

發現兒子欠債30萬

一名男網民近日在「香港討論區」發文，指自己育有一子，妻子在數年前去世。事主指最近在兒子的房間打掃時，看到有數封銀行信，一看之下發現原來兒子向銀行借貸30萬元，以及買了幾份基金。然而，他指兒子月入只有一萬多元，加上現時經濟差，擔心他被解僱後會無力償還貸款。

事主續指，兒子並不是每個月都給家用，「見佢帶過女仔返嚟之後話儲錢，我以為佢想結婚」，但發現兒子借下大筆款項，令事主十分擔心。事主表示，自己年紀漸長，妻子在離世前叮囑他好好照顧兒子，遂向網民求助：

係咪立定平安紙留層樓同資產俾佢呢？

單親爸：男人唔知點開口

帖文一出引來網民熱烈回應，有網民問事主有否了解過兒子借錢的原因，惟事主指「怕個仔覺得我管住佢，偷睇佢私人嘢」，另外坦言不知道應如何開口問兒子。有不少人建議事主可私下立定遺囑，但不要讓兒子知道。

有網民認為事主兒子已30多歲，應為自己行為負責，「咁大個人，佢自己自立」、「自己享受咗先啦，仔大仔去捱」、「你要留錢養老的」。另外有人建議事主先為兒子還清款項，再好好跟兒子了解事情始末。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳