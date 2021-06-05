絕不妥協 挑選有機配方奶粉的4大準則

想寶寶安心成長，定必要慎重地為他選擇優質有保證的食品。有機配方奶粉近年愈來愈受關注，皆因有機奶粉被認為可減少寶寶攝取化學物和添加劑的機會。坊間有機配方奶粉品牌眾多，廠商都想套起「有機」這個光環分一杯羹，爸媽在選擇時應如何分辨真正有認證的有機產品？





挑選有機配方奶粉時，其奶源、產地、製造過程及成品統統都要留意，並且注意認證是否由第三方核實，而不是廠商自說自話。坊間部分有機配方奶粉雖然採用有機原料生產，但是否等同符合有機生產標準及通過有機認證審核？由於香港並沒有立法管制有機產品，最直接的方法就是檢查產品上有沒有印上國際有機認證，例如歐盟有機標誌。若產品上沒有印上有機認證標誌，分別就可大了！因為代表著其產品的有機成分比例、生產標準及方式未必符合國際有機認證的標準。



全線產品獲歐盟有機認證



以ILLUMA®Organic 為例，全線產品均獲得歐盟有機認證，經愛爾蘭有機認證機構IOA認可，真正做到全線有機認證，為寶寶打造專屬的有機配方奶粉。





親和0妥協^ 打造有機純淨



除了國際有機認證外， ILLUMA®Organic更秉持「0」妥協的態度，在生產過程中無添加基因改造成分、激素、農藥及化肥，而從原料、生產過程、包裝以至製成品，通過至少350項品質檢查，達到國際級品質、衞生及食品安全標準。



專屬寶寶 「源」自有機4大準則



另外，ILLUMA®Organic由源頭開始堅守4大有機準則，確保提供奶源的乳牛於優質的環境生長，並在高規格的動物權益標準下獲得悉心照料，令奶源達致更高品質。

有機牧場 + ：以長達3年時間淨化有機牧場，確保乳牛的生長環境受到保護，並嚴格限制牲畜的數量，以防過度放牧。

：以長達3年時間淨化有機牧場，確保乳牛的生長環境受到保護，並嚴格限制牲畜的數量，以防過度放牧。 有機乳牛：以自然方式飼養乳牛，並提供100%有機飼料，絕不強迫或限制餵飼。

有機奶源：以天然母乳優先餵哺初生小牛，並提供純淨水源的飲用水，從源頭打造最高品質的純淨營養。

有機配方：嚴選有機用料，生產過程絕無添加激素、農藥、化肥、基因改造成分，剔除⼀切人工干預，從生產、處理、加工到運送均符合歐盟有機標準。

最多受訪媽媽認同 最親和人體有機品牌



「純淨」品質對寶寶尤其珍貴，唯有以絕不妥協的態度，才能陪伴寶寶成長更安心，守護寶寶健康成長！ILLUMA®Organic憑藉優質有機配方，獲得最多受訪媽媽認同為最親和人體有機品牌*及最佳有機奶粉配方*，成為信心之選。



優質有機配方，萃取大自然的力量，讓寶寶順應天然，成就每位寶寶的內在天賦，邁向更廣闊的未來。



立即了解更多：https://www.illumamacommunity.com.hk/organic-affinity-story



^生產過程無添加



+ 奶源源自有機牧場



*根據Kantar市場調查公司於2020年10至12月進行的街頭問卷調查。調查對象為年齡介於25-45歲及有決定嬰幼兒配方奶粉牌子的母親，並每日最少一次用奶粉餵哺其0-7歲的小孩，樣本數目為668名。



重要聲明：建議在嬰兒出生的首六個月內進行純母乳喂哺，然後引入足夠營養的輔食，以及持續母乳喂哺至兩歲或更長時間。ILLUMA®親和人體®有機配方第三階段不是母乳代用品。寶寶的生長速度各有不同; 請向您的醫護專業人員查詢有關寶寶開始接受本產品的適當時間。



IOR-EM-022-MAY-21



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（資料由客戶提供）