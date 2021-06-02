【新冠疫情】林鄭月娥：與內地通關仍需要一段時間　接種疫苗是必要條件

▲ 特首林鄭月娥在立法會接受質詢。（馮漢柱攝）

特首林鄭月娥今在立法會接受質詢時表示，有關與內地通關的磋商工作不斷進行中，相信仍需要一段時間，當達至清零的局面能穩定下來，就更有條件與內地談通關，她強調，接種疫苗是免檢疫通關的必要條件。

她引述國務院副總理韓正指，明白通關對香港社會民生和經濟恢復至爲重要，但因為世界各地疫情仍嚴峻，大家都要付出很大代價防控，因此要十分謹慎。她稱明白為何要如此謹慎，正如原本答應5月推出的「來港易」，礙於最近的疫情亦未能推出。

林鄭又表示，很高興見到很多商界響應政府呼籲，提供誘因鼓勵市民接種疫苗，對於被指政府「出口不出手」，林鄭強調，不是特區認為應不應該「落水」，而是民、商、官共同責任，因為大家都有共同目標，又稱會提供正常方便商界提供獎賞計劃。

政府早前提出，若爆發第五波疫情，或禁止接種疫苗的市民進入部分場所，林鄭月娥指，如因為健康理由不宜接種疫苗，一定會有豁免，不會強求有關人士接種。

另外，對於新冠疫苗臨床事件評估專家委員會決定，只公布與疫苗接種有潛在關聯的死亡個案，林鄭回應指，委員會出發點是希望市民更好掌握資訊，更少機會因資訊發放經過某種報道而引起不必要誤會。

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記者：林曉君