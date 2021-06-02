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【抗疫辛酸】地盤工人口罩戴10分鐘全濕　烈日下工作吃飯被指罵是防疫破口

健康 11:16 2021/06/02

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烈日下工作吃飯被指罵是防疫破口，地盤工人無奈訴心聲。

台灣新冠肺炎疫情持續，自防疫升至第3級警戒後，戶外一律必須佩戴口罩。有台灣地盤工人就無奈發文，指自己在騎樓吃飯，都會被人指罵是防疫破口，連休息的地方都沒有，感到心酸。

地盤工人於Facebook發文，指戴著口罩後，已經無法抽煙、嚼檳榔，休息時也不敢圍著聊天，便利店門口都不敢去，原本公園樹蔭下也不能再休息。

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他無奈透露，連吃飯都會有路人叫罵，指責他們是防疫破口。對此，他心心不忿，認為大眾根本不了解地盤工人在烈日下工作有多辛苦：

我是吃飽了撐著來工地曬太陽扛鋼筋給你看嗎？要是我們可以在家裡吹冷氣防疫，我願意在騎樓下吃便當給你看還被你幹譙？這麼怕被傳染還出門來對著我們叫囂那你不是白目嗎？

他還表示，1盒口罩只需要3、4日就可以用光。有其他地盤工亦回應指只需10分鐘，口罩就會全濕。

不戴怕檢舉、戴了怕缺氧，他們知道太陽底下勞工的苦嗎？

他慨嘆疫情撕裂了大家曾經溫暖的同理心，重申沒有願意在烈日下戴著濕口罩工作，大家都很怕染疫，但為了養家必須工作。希望大眾多點同理心。

放下那高高在上的眼神吧！

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責任編輯：羅嘉欣

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