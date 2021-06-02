【關愛學生】黃色暴雨40米傘陣護送學生入校 仁德天小校長：令學生感受到關愛

▲ 陳校長強調學校以學生為本。（受訪者提供）

本港天文台6月1日早上發出黃色暴雨警告信號，有市民拍攝到屯門仁德天主教小學出現藍色「傘陣」，從校車下車蔓延到學校門口，確保學生不被大雨淋濕，帖子引起網民熱烈討論，不少網民大讚學校非常有心，也有在校家長回應學校關愛學生，甚至有家長義工留言稱自己也有參與，形容學校是有愛的大家庭。

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從網民拍攝的圖片可見，大約十幾個人手撐藍色超大雨傘，一個接一個排成一列，讓乘坐校車的學生不用被雨淋濕，便直接回到學校。發帖的網民更大讚仁德天主教小學很有心。

今朝巧大雨呀，呢間學校真係幾有心。落大雨，小朋友落校巴開遮真係好狼狽，好容易係大雨下淋濕身，咁就避免左開遮時jam住行唔到入學校嘅問題。

仁德天主教小學陳善科校長接受訪問時表示，由於學校地理環境的關係，校車停泊的位置距離學校有一定的距離，考慮到學生在惡劣天氣下落車再步行到學校會被淋濕，可能會影響上課甚至影響健康，學校在多年前已經有相應措施，剛開始時由教職員參與，後來越來越多家長義工加入，甚至有高年級的學生加入行列。

我相信不止我們學校，所有學校都是以關愛學生為中心的，而這個小小的舉動，除了可以令學生感受到學校嘅關愛，最重要係可以令學生從中學習如何分享愛，在別人需要幫忙時可以施以援手，呢個才是教育的重點！

針對有人質疑如何勞師動眾是過於溺愛學生，陳校長坦言「沒有傘的學生是跑得最快的。」強調相關舉措只是基於惡劣天氣下才會進行。

是否要學生淋雨，全身濕透坐在課室上課，才可以培養孩子的抗逆能力呢？學校無論在課程的設計上，甚至活動上也注重培養學生的抗逆能力，而不是盲目地將困難加諸在學生的身上。

他解釋，校車上除了有高年級的學生，也有低年級的學生，學校固然可以要求每個學生自己帶傘，但考慮到低年級的同學忘記帶雨具、未必懂得打開雨傘，或者在打開雨傘的過程中會發生危險，繼而影響到前後下車的同學……都是校方在關愛學生上要考慮到的事情。

培養學生自理能力

在培養學生自理能力方面，陳校長補充，從小一入學開始會教導學生自備個人物品，下雨要帶備雨具，即使晴天也要帶備方便雨衣在書包，而書包更要放置後備襪子，以備不時之需。

如果學生鞋子及襪子淋濕，我們都會允許學生脫下鞋襪，赤腳在學校上課，穿着濕鞋濕襪上課唔會舒服。

仁德天主教小學位於屯門蝴蝶邨，屬於70校網，辦學團體是天主教香港教區，其聯系中學是屯門天主教中學 ，即小學中的25%學生都可升讀聯系的中學。

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記者：鄺嫻