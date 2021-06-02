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【借錢上車】公務員哥哥向家人借60萬「上車」結婚　港男拒絕：冇錢唔好學人買樓

親子 11:39 2021/06/02

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港男認為，哥哥沒有足夠的錢，就不應上車。

在樓價高企的香港，年青人買樓置業是一大難題，為了「上車」，難免要向家人借錢，往往引發家庭糾紛。有網民在網上討論區發文，抱怨任職公務員的哥哥和其女友，因想置業結婚而向家人親友借錢，然而他自己存款不多，亦認為哥哥沒有能力就不應買樓，拒絕借錢。

有男網民近日在「連登討論區」發文，他表示，任職政府工程技術主任（TO）6年的哥哥，與同為公務員的女友，最近打算結婚，並計劃購買荃灣西一個500多呎的單位。然而，哥哥只有40萬元儲蓄，與女友合共月薪約5萬元，首期也無法支付，只得周圍向家人和朋友借錢。

要求父母做擔保人

哥哥的行為引起男網民不滿，他認為自己的事應自己處理，但哥哥要求父母作擔保人，並向父親借了30萬，其後又想向男網民借30萬，哥哥強調，待日後達頂薪點，兩人月入合共8萬元時一定會還錢，但男網民認為全家都沒有太多閒錢，這樣借錢實屬不當。

我唔肯借，就話當冇咗我呢個細佬。大佬呀！我做得嗰2、3年嘢，我都有我嘅目標（同）夢想㗎！

男網民又指，哥哥認為租樓等於替別人供樓，覺得「幫人供不如自己供」，現在抽不中居屋才考慮私樓，將來抽到居屋就會把私樓賣出去。不過，男網民不接受有關說法，堅持不借錢，

冇錢就咪學人買樓啦，人買你就要買？講起就嬲！父母有幫口，我都係企硬唔借，你哋話我有冇錯？

不少網民都撐男網民不借錢是正確做法，認為哥哥態度「老馮」，非常自私。點擊睇更多網民留言：​​​​​​

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同場加映：公屋出身感激父母出首期置業　森美謹記父訓︰做人要知足不怕蝕底

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責任編輯：王明芳 

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