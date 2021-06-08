【超市大搜查】6大人造色素或影響兒童專注力 一文看清104款不含邪惡色素糖果清單

▲ 6大人造色素或影響兒童專注力，104款不含邪惡色素糖果安全清單。

相信不少小朋友都喜歡食糖果，不過家長要留意糖果是否含邪惡色素，因邪惡色素或會影響孩子專注力。TOPick近日檢視市面上小朋友常進食的122款糖果，按標籤所列，有104款糖果不含邪惡色素，餘下的18款糖果則含有一種或多種邪惡色素。

據食安中心資料顯示，英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃FCF（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

TOPick是次檢視市面122款糖果，104款不含邪惡色素的糖果，包括受家長和兒童歡迎的Haribo熊仔橡皮糖；能得利黑加侖子味軟糖，萬樂珠雜果味糖果等，均不含有關邪惡色素，而能得利更在包裝紙上寫明「不含人造色素及人造調味劑」。

不含邪惡色素糖果名單：

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更多不含邪惡色素糖果清單

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不含邪惡色素朱古力糖果清單

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更多不含邪惡色素糖果清單：

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TOPick是次搜查超市最常見的糖果，發現其中18款加入了一種或多種人造色素，其中M&M’s牛奶朱古力、花生朱古力及迷你牛奶朱古力均含有人造色素。而Sugus瑞士糖袋裝雜果味亦有人造色素。

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台灣消基會曾提醒，由於人工色素對於學齡中兒童會造成注意力不集中與過度活躍的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用，而在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

兒科專科醫生張傑早前表示，人工食用色素會否引發過度活躍症雖仍未有結論，但歐盟成員國由2010年起，已要求出售的食物如含有這些人工食用色素，必須附加「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句，由此可見這些人工食用色素對過度活躍行為有負面影響。他建議，市民選擇預先包裝食物時，亦應少吃含人工食用色素的食品為妙。「食少啲、唔好成日食」

營養師︰不排除人造色素導致ADHD

美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）早前接受TOPick訪問時指出，對於進食人造色素會否導致ADHD的說法，至今仍未有一致定論，只能說不排除其因果關係。孩子患ADHD的成因眾多，例如遺傳、社交環境及早產等。她指出有確診ADHD的兒童，對食物敏感機會較高，需控制進食人造色素，以減少ADHD的行為。

陳秋惠續稱，人造色素常見於糖果、飲品、雪糕、蛋糕、穀物早餐及兒童牙膏等，建議家長選購時，須看清營養標籤，避免選擇含人造色素的食物。她特別提到，歐盟成員國出售的食物如含有人造色素，會加上「可能對兒童行為及專注力有不良影響」的相關警告字句，而美國則沒有。

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責任編輯：黃存新、梁節儀