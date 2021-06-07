【遺愛】胡子彤+陶禧玲演父女發生連場悲劇　導演馮智恒：人生由遺憾組成

▲ 港產電影《遺愛》的導演馮智恒及兩位演員胡子彤和陶禧玲一起受訪。

由馮智恒編劇及執導、鄭中基（Ronald）主演的港產電影《遺愛》是「首部劇情電影計劃」第四屆專業組的得獎作品，導演馮智恒說：「近年新導演拍的戲不太商業，但我覺得應該要有一些新的電影出來，給予觀眾多些選擇。」

馮智恒及《遺愛》兩位演員胡子彤和陶禧玲（Carol）一同接受TOPick專訪，暢談拍攝感受以至對社會的看法。

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▲ （湯炳強 攝）

香港電影未死

近年有人稱香港電影已死，作為新晉導演馮智恒謂：「太多商業片可能大家也看厭了，經常說香港電影已死，但會否有新的香港電影可走出來呢？我希望可以給予更多視野、種類，給香港人看香港人的故事。」

新生代演員胡子彤認為香港電影未死：「只不過可能會轉成另一個方式或方向繼續走下去，未必能回到以前那個所謂很輝煌、風光的年代，但一定不會死。我們香港人最厲害的是面對任何情況也懂得變通，懂得適者生存，因而環境而去做某些事，繼續走下去。」

Carol認為同類型的戲愈拍愈多便會變得統一：「可能有觀眾會想看其他不同類型的戲，而非票房好便去拍那種戲，拍戲只求賣座。現時的市場需要給更多不同的選擇予觀眾或演員，便可帶動整個市場的氣氛。」

她覺得：「導演這部戲是市場的一種新的能量，讓人看到其實香港的電影也可以拍到Artistic的故事，一些藝術的事。誰說香港只能拍商業片？有時Artistic的事更能給大家共鳴，香港人這個時刻是需要共鳴。」

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▲ （湯炳強 攝）

陶禧玲有潛質

談到是次的選角，馮智恒指胡子彤是名很特別的新生代香港演員：「他已不是新演員，拍了多年戲，但市場上會否有個跟他相近的人？覺得不會有，這角色是個有爆發力，比較鈍一點。子彤很適合這角色，而且他很用心，本來的陽光男很努力去調較成我想要較為沉默、有力量、散發悲哀感覺的一個演員。」

至於Carol，馮導演坦言首次Casting時覺得對方並不適合角色：「但後來跟她說角色需要脆弱一點、悲哀一點，她第二次演時，眼淚水哭到停不了，覺得並非她懂得哭，而是她懂得我所說的話，其悟性、理解角色的能力可以去到多高。」

導演大讚Carol很有天份的：「領悟力很高，拍畢了，其實她的表現是非常非常的好，甚至乎有些場面可一Take過，連Editing也不用做，便達到該效果，我會形容是執到寶。」

對於導演稱讚，Carol謙稱：「他太抬舉我。拍這戲的感受很深，整套戲都很沉重，但它是有一個希望的，導演想傳遞一種想法，即使是再難的過程，都總會有一個出口。」

她續指：「做到一件事其實是由很多人去支持的，而非我自己很厲害，是一名天才。一定要有一個很好的團隊去Back up你，不然你再厲害也沒用，不會出現好的結果。」

▲ （湯炳強 攝）

導演解構《遺愛》

繼《點五步》後，第二次演爸爸的胡子彤跟小演員合作相處融洽，「幸好哥哥有兩個小朋友，我們住在一起，跟小朋友溝通也有點心得。」

談到今次的角色，胡子彤指：「他會用自己的方法去愛他愛的人，但他從未沒有想過那方法是否正確或適合。他就如一頭蠻牛，花120%努力去做一些事，想給最好的予他的愛人。很直接、單純，但你所付出的未必是別人想得到的。角色發展下去便跟Hana（陳漢娜）有很大的矛盾、誤解，並會產生了兩代、三代人的誤解。」

縱然Carol飾演的角色是陳漢娜和胡子彤的女兒，但她主要是跟鄭中基演對手戲，「我覺得迪詩是一個被動、很可憐的角色。Ronald的出現是一個拯救，他不會放棄我，帶着我走出困境。他是我的救贖，一個給予我希望的角色。」

為何電影叫《遺愛》？馮智恒回答：「『遺』是很重要的。Ronald的角色是遺憾，他見證了很多事情的發生，但沒去阻止，甚至乎不去理會，以致悲劇在輪迴發生。子彤演的文偉代表遺失，他很努力地去愛所愛的人，想維繫他的家庭，但他愈用力便會遺失得愈快，這是一個悲劇。」

導演續指：「迪詩（陶禧玲飾）是遺忘，5、6歲已失去父母，她有很多事情都早已忘掉，但她的感覺仍在，她想去被愛。記憶不是最重要，但被愛的感覺如何取回。Hana是一個被遺棄的人，戲中的她有很多她被遺棄的場面，很多時因為為勢所逼或社會問題而成為被遺棄的那位。當她被遺棄時，我們應該如何再擁抱這班年輕人呢？正正是用Ronald這個角色去帶出這事。」

▲ （湯炳強 攝）

馮智恒：放眼未來

電影營造了沉重的氣氛，馮智恒認為：「這數年相信香港人都會有這種感覺，很無力和很遺憾，我經常說過去是過去，現在也是過去，但未來是未發生的，我們是否應該別將遺憾放至最大，將我們所學的令大家不會壞下去。遺憾的其實不止是個人，而是整個社會，大家都可以放眼未來。」

導演又謂：「很多人說香港電影已死亡，那便做一些新的出來。大家向不同方向去繼續尋找自己的目標，將無力感化為大家的動力，不要再等下去，等是沒有用的，做了再算。」

Carol指自己的能力暫時只能看見自己可做甚麼，「拍完今天都不知道明天會否繼續有戲拍，但我其實也要吃飯的，到底我應該追夢嗎？機會愈來愈少，但我的年齡卻愈來愈大，這就是我的無力感。自己也會給自己壓力，就是何時可以回饋到家人呢？我的家人都老了，何時才能回饋他們？」

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人生有遺憾？

胡子彤自覺幸運，「那種無力感就是只得一小撮人有機會，而你看你的同輩、後輩等很多人未必有這種機會時，其實那種無力感更大。因為我是幸運的那一群人，會想去為何幸運的不可以是大家呢？不是應該百花齊放嗎？為何只能有一撮人是優越一點、好一點？那種無力感在此。」

胡子彤的人生中沒甚麼遺憾，「可能是性格關係，我做的每件事都用盡了100%去做。我希望這個沒甚麼遺憾的人生可以繼續讓我走下去，能夠活着無遺憾是不容易的。現在我當然可以很大聲地說這一刻我沒有（遺憾），我也想二十年、三十年後都可以大大聲聲說我能夠活着無遺憾，那便人生完美了。」

Carol自言自己很佛系，「機會就隨緣吧，我會想做好我自己的事情，而非甚麼也要去做，會想做一些有價值的事情。導演這劇本是有訊息想表達的，而非純粹拍一些沒甚麼想表達的戲，我會想參演一些有思想、情緒，有事想表達的戲，是一件很有價值的事情。」

馮智恒若有所指地說：「其實人生是由遺憾所組成的，我的人生有很多遺憾。希望觀眾可以認真看待我們這批新的香港導演，好和不好的也看，好看的便讚，不好看的便罵。但不要理會我們。如果我們可以由此做起，彌補回這兩年的遺憾，至少電影圈可讓大家都留意。」

▲ （《遺愛》海報）

髮型（胡子彤）：Keith@O4

化妝（胡子彤）：Bon Bon@MOD makeup academy

服裝（胡子彤）：Club Monaco

服裝（陶禧玲）：nila_room

記者：梁樂欣

同場加映：孟希璘、孟龍專訪