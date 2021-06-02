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【移居英國】雷頌德讀倫敦帝國學院培養才華　為讓兒子體驗留學全家移英

海外升學 11:56 2021/06/02

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雷頌德於英國著名大學畢業。

音樂人雷頌德 （Mark）於2018年跟太太梁家玉（Jade）和兩名兒子，移居英國生活，Mark並為家人親自設計幾千呎的英式大宅，居英近4年，雷頌德很習慣當地生活，近日英國疫情反覆，雷頌德夫婦卻掛念香港美食，不怕疫情出街覓美食。

Mark跟太太出城到港式茶餐廳覓食。（取自IG）

【BNO】雷頌德夫婦居英陪3子讀書　「Mark嫂」梁家玉提醒移民英國8大考慮要點

雷頌德日前在IG發布跟太太合照，他留言很掛念香港茶餐廳，趁放假跟兩夫婦去到Bristol的港式茶餐廳，並上載碟頭飯及凍奶茶照，看來真的好掛念香港隨處可有的民間美食。

網民問Mark會否回港做黎明演唱會監製，他只留了微笑的表情符號。

為家人設計大屋

雷頌德自2018年移居英國，為的是顧赴英讀書的三個兒子，本身擅長室內設計的Mark，並親自為家人打造品味大宅，曾在社交平台公開40多張家居照，Mark謙稱是「寒舍」，但逾幾千呎大屋令不少人讚賞不已！

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倫敦知名大學畢業

雷頌德為黎明、陳慧琳任唱片監製成名，但他本非讀音樂出身，Mark在中學時已在家人安排下到英國讀寄宿學校，自言留學生活對他影響很大。

Mark曾跟TOPick訪問稱，英國讀書讓他學懂邏輯思維，以及學會自律，至大學時，他就入讀了心儀的名牌大學：倫敦帝國學院（Imperial College London）。

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此為倫敦一間知名研究型大學，本部校園位於倫敦市中心的南肯辛頓，另設切爾西、哈默史密斯、帕丁頓、絲木園及懷學院校區，被指是英國金三角名校和G5超級精英大學一員。

【陪太子讀書】雷頌德一家五口移居英國　太太梁家玉︰兒子讀書開心少功課

雷頌德選讀土木工程，在大學培養出對設計的天份，亦加深了對藝術的認識，畢業後因熱愛音樂，才棄做設計師當上音樂監製，但多年來亦沒有放下設計工作，曾為不少歌手好友任室內設計。

近年雷頌德亦有設立設計公司，兼營家居設計，規模並發展得不俗。

雷頌德夫婦為兒子到英國生活。（取自IG）

Mark亦十分疼愛太太，知道Jade熱愛下廚，在英國的大屋廚房甚花心思，Jade亦感謝老公的付出。Mark好友楊千嬅、方力申、鄭秀文、李嘉欣等曾都到訪其「寒舍」，亦十分欣賞Mark的創作才華。

因有感英國讀書對自己影響深遠，故雷頌德亦希望兒子能像他一樣到英國留學。

同場加映：徐榮訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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