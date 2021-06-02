【疫苗氣泡】當局擬放寬食客數目誘餐廳員工接種　黃家和：要求有難度但具吸引力

▲ 黃家和。(資料圖片)

政府擬本月10日起，以疫苗氣泡為基礎，進一步放寬社交距離措施，要求顧客及員工接種兩劑疫苗的D類食肆，若同枱有三分二家人已接種，可帶同 未接種疫苗 的家人用膳， 每枱人數放寬至最多12人，食肆營業時間也可延長 。

香港餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目表示，要求所有餐廳員工完成接種有難度，因 部分員工不適合或不願意接種 ，故目前近乎沒有D類食肆，Ｃ類食肆則只有500間，惟當局放寬對D類食肆的限制，能舉行宴會、 每枱能坐12人，最多可招待100人 ，認為有一定誘因，期望政府 可以放寬D類以外的食肆 。

黃家和表示，政府若於第5波疫情時，限制未接種疫苗人士進入食肆、學校和戲院等場所，會影響生意，惟他續指若出現第5波可能影響更嚴重，亦不希望再出現嚴苛及嚴謹防疫措施，包括無晚市堂食及一檯2人等。他估計，市民為防止出現 新一波疫情發生， 今年父親節不會出現如去年般的「報復式消費」， 今年業界生意額約去年的8成 ，有3.2億元。

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記者：陳麗娜

