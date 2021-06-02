【做家務的男人3】楊千嬅夫婦拍真人騷賺人仔　丁子高吸塵機清雪櫃扮低智搶鏡

▲ 為賺人仔做節目效果搶鏡顯低智，丁子高以吸塵機清雪櫃，楊千嬅不解。

近年主力發展內地市場的楊千嬅，綜藝節目一個接一個。千嬅與老公丁子高一同參演的內地真人騷《做家務的男人》，近日推出節目預告，當中見丁子高落力打掃，連洗馬桶也在所不辭。在另一片花中見到丁子高竟以吸塵機清潔雪櫃，疑為節目效果拉低智商。

楊千嬅和丁子高過去一年接下了一個又一個的內地商演活和和綜藝節目，已經成為長駐內地的香港藝人。繼早前參加了節目《妻子的浪漫旅行3》與《為歌而讚》後，二人又接下了新節目《做家務的男人3》。

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▲ 節目以做家務的男人為主題。（影片截圖）

夫婦節目齊做家務

節目組日前在微博分享節目的預告片段，劇情講述千嬅換上一身裝束，打算落手做家務，但發現老公丁子高已經自動自覺出手，煮飯、打掃甚至連洗馬桶都一手包辦，千嬅則一臉不可置信的模樣。

不過預告片只是按照劇本拍攝，而影片中的家居場景亦由節目組安排，並非二人的家居實景。

吸塵機打掃雪櫃

為了吸引收視，節目組另外發放了部份真人騷內的片花，其中一段是講到二人身處這個「模擬家居」，丁子高手執小型無線吸塵機，埋頭在雙門雪櫃之內。臉帶妝容仍臉容憔悴的楊千嬅對著老公說：「用吸塵器去吸冰箱，我真的沒有看過。」

▲ 家居環境亦由節目組提供，「真人騷」在內地的定義看來只有人是真的。（影片截圖）

內地網民未有理會此舉是否合符邏輯，只留言表示期待節目播出。然而為了賺取人民幣的丁氏夫婦，相信一向把打掃工作交由工人處理，但使用吸塵機清理雪櫃此舉完全不合符常理和衛生，有網民質疑二人為了節目效果降低智商也在所不計。

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