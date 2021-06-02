【包糉達人】港媽狂包百隻糉掛滿露台　網民崩潰：預咗要食2個月

▲ 港媽狂包百隻糭，家人感崩潰。

端午節將至，不少家庭會自行包糉過節。有網民在「香港討論區」發文，指愛下廚的媽媽近日開始包糉，期間疑似「整上癮」，包了近百隻糉掛滿露台，令樓主大感崩潰，預想未來兩個月都要吃糉當午餐。

樓主在文中指出，媽媽本身愛下廚，平日會預備大量飯菜，家人經常吃不完。以往樓主媽媽也會包糉，將三、四十隻糉送人，留下10隻來過節。然而，樓主指今年媽媽「整上癮」，包了近百隻糉，

我原本以為啲親戚朋友今年要多啲糭，所以媽媽包多啲，點知佢話唔係，只係想包……

樓主感崩潰

看到露台掛滿糉的盛況，樓主感崩潰，指「就算送50隻出去，佢哋食10隻，我仲有40隻呀！」，又指自己已預備未來兩個月都要吃糉當午餐。

帖文引來網民討論，有網民指樓主「好幸福」，「慳咗一個月午飯錢，可能晚飯錢都唔使」、「勤勞的母親」、「自家包嘅糉應該好受歡迎，食唔晒送畀朋友囉！」；亦有人笑言當端午節來到時，糉的數量可能翻倍，叫樓主「預約睇醫生」。

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責任編輯：王明芳