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【病毒檢測】勞工處端午節及周日4地點設流動採樣站　為外傭提供檢測服務

社會 11:50 2021/06/02

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勞工處繼續設立流動採樣站為外籍家庭傭工提供病毒病檢測服務。（資料圖片）

勞工處今日（2日）宣布於6月份的周日及端午節（14四日）繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，包括中環遮打花園、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口、荔枝角公園入口及及荃灣公園大河道入口，為外傭提供病毒病檢測服務，並呼籲外傭盡快接種疫苗，以保障健康。
　　      
流動採樣站於本月的周日，即6月6日、13日、20日及27日，以及端午節（6月14日）開放，時間為上午10時至下午5時。外傭須帶備香港身份證或護照，並即場於政府網頁登記個人資料（請選擇「非政府人員 ― 外籍家庭傭工」）。在登記程序完成後，外傭會獲發載有樣本瓶條碼編號的電話短訊，作為參考；如有需要亦可請當值人員協助登記。
　　      
4個流動採樣站如下：

  • 中環遮打花園（近港鐵中環站J2出口）
  • 銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）
  • 荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）
  • 荃灣公園大河道入口（近港鐵荃灣西站D出口）

檢測承辦商會為接受檢測的外傭提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，並將樣本送往化驗室作檢測。檢測承辦商不會收集或備存參加者的任何個人資料。檢測結果呈陰性的參加者會獲發電話短訊通知。檢測結果呈陽性的個案會被轉交衞生署衞生防護中心跟進，如確定為確診個案，衞生署會聯絡該名參加者。

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責任編輯：郭詩詩

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