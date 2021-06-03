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【食用安全】台灣驗出海底撈計時泡麵碗不合格　膠碗半小時溶出物超標近6倍可影響健康

食用安全 13:20 2021/06/03

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海底撈計時泡麵碗被驗到溶出物超標

台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）本周二（1日）公布最新的邊境查驗不合格清單，其中內地大型連鎖火鍋店「海底撈」出口的「計時泡麵碗」因在溶出試驗中，溶出物超標，共114.75公斤產品需全數退運或銷毀。

食藥署指出，由內地進口的「計時泡麵碗」溶出物超標，進口商為新加坡海底撈國際食品有限公司。根據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚丙烯為原料之合成塑膠類，其溶出試驗4%醋酸（95°C，30分鐘）蒸發殘渣合格標準為30ppm以下；正庚烷（25°C，60分鐘）蒸發殘渣合格標準為30ppm以下。

不過，海底撈的「計時泡麵碗」檢驗結果是：4%醋酸（95°C，30分鐘）蒸發殘渣為172ppm，至於正庚烷(25°C，60分鐘)，蒸發殘渣值則為58ppm。可見，使用4%醋酸溶液來檢驗時，在95°C環境放置半小時溶出的蒸發殘渣已超標約5.7倍。

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可影響食物質素及人體健康

根據台灣國立臺灣海洋大學總務處的資料，「溶出試驗」是在特定條件下，利用不同溶媒模擬盛裝不同性質之食品，模擬消費者實際使用食品容器具可能造成的溶出狀況。例如將食品容器盛裝水，於95°C環境下放置30分鐘，模擬盛裝100°C以上之低酸性食品。

據商品安全資訊網的資料，蒸發殘渣反映食品包裝器皿在使用過程中遇到醋、酒、油等液體時釋出的不可揮發固形物，可直接影響食品色、香、味等，並會為人體健康帶來不良影響。

在食藥署本周二公布的不合格清單中，共有27款產品檢測不合格，除了海底撈計時泡麵碗，還包括內地出口的南瓜、筷子、杯、切菜板，以及日本出口的魚肝、水蜜桃等。

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責任編輯：羅嘉欣

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