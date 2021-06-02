【立會質詢】成立文化局？　林鄭月娥：政府架構非最重要一環

▲ 特首林鄭月娥。（馮漢柱攝）

全國政協副主席、前特首早前提出成立文化局，特首林鄭月娥今在立法會接受議員質詢時，被問及會否成立文化局，以配合國家十四五規劃提出支持香港發展中外文化藝術交流中心。

林鄭月娥表示，發展文化工作應多舉措，認為政府架構是其中一環，但未必是最重要一環，最重要是有適當的人領導及有適當的政策扶持，強調政府會投入適當的資源，在有需要時破格支持，例如，政府早前購入東京奧運轉播權，確保市民在不同電視台支持本港精英運動員。她又表示，每個政策範疇都不會只落在一個局，強調不會因為沒有特定架構而鬆懈，亦不排斥將來有任何架構改變。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指出，現時文化工作散落於幾個不同的政策局，社會有聲音希望特區政府成立文化局，專責文化事務，他自己亦曾建議過成立文體旅遊局，關注政府如何推動文化藝術發展。

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記者：林曉君