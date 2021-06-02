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【復必泰疫苗】許樹昌：下調接種年齡至12歲數據理想　暫所有專家投支持票

社會 12:06 2021/06/02

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疫苗顧問專家委員會成員、政府專家顧問許樹昌。（資料圖片）

衞生署昨日將已收到藥廠有關下調「復必泰」接種年齡至12歲的數據，疫苗顧問專家委員會考慮，希望將有關申請作出建議。 委員會成員之一、政府專家顧問許樹昌表示，藥廠提供的數據理想，暫時已投票的成員均支持降低接種的年齡，估計今日內完成投票程序。

他今（2日）在電台節目中指出，藥廠提供的第3期數據顯示，逾2,200名12至15歲人士接種疫苗，產生的抗體比16-25歲群組高1.8倍，數據理想，相信專家很容易能作出決定。

許樹昌補充，一旦調低接種年齡，當局應提供更多方法方便學生接種，如到校接種，他又稱若大部分學生，在新學年開學前接種，對全日復課有正面作用，惟重申學生只可在戶外活動除下口罩，在室內仍要戴口罩，否則可能令「流感病毒」再度爆發，建議學校在學生接種疫苗後，仍不時需要強制檢測。

食物及衞生局局長陳肇始今早於電台節目表示，收到建議後會短時間作出決定，如最終決定降低接種年齡，相關細節包括疫苗接種中心運作、會否到校為學童接種等會與教育局商討。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜

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