【最佳妙計】女兒每次經過玩具店扭買玩具　聰明媽媽一招令孩子放低玩具笑住走

▲ 美國一位媽媽想出妙計，成功令扭買玩具的女兒乖乖放下玩具，開心地跟著自己走。

相信不少家長與子女外出逛街時，都會遇到孩子「扭計」買玩具的情況而感到頭痛。美國一位媽媽想出妙計，只需要說一句話和拍一張相，就可以令小朋友立即停止「扭計」，乖乖放下玩具、笑著跟媽媽走。

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一招成功令女兒停止「扭計」

據英國《太陽報》報道，來自美國華盛頓的媽媽Kristina Watts，指每次跟女兒Emmie外出時，女兒都會被各式各樣的東西吸引，尤其是玩具。但由於家中已有很多玩具，Kristina不能總是滿足女兒的願望，所以每次拒絕Emmie的請求時，女兒都會哭鬧「扭計」，令到Kristina十分頭痛。

後來Kristina想出妙計，每當Emmie「扭計」嚷著要買玩具時，她會首先拿出電話，然後說：

我替你跟玩具拍張照片，再發送給聖誕老人，讓他知道你想要這個做禮物！

▲ 媽媽Kristina說與女兒外出時，女兒經常嚷著要買玩具。（Kristina Watts FB圖片）

網民大讚做法一舉兩得

神奇地，Emmie會望著鏡頭開心地笑讓媽媽拍照，然後要求看看照片是否拍得好看，再將玩具放低然後走開。Kristina笑言這方法無論去到哪裡都管用，不論是超級市場抑或油站，

沒有眼淚，沒有人發脾氣，很神奇的。還有其實女兒在數分鐘內，已經會將玩具完全忘記了。

Kristina續指，可以將照片發送給親朋戚友，讓他們可以在購買禮物時作為參考。其後，她在自己的Facebook分享此妙計獲網民大讚，「太聰明了！」、「這方法真的有效！」、「最佳妙計！」

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責任編輯：王明芳