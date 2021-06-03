【公私營協作計劃】醫管局骨折手術協作計劃逾160人參與　計劃延長2年料每年約120人受惠

▲ （ 左起）病人呂女士、醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健醫生。（程志遠攝）

本港去年爆發新冠肺炎疫情，醫管局為集中人手照顧緊急病人，開展了一系列公私營協作計劃，分流部分公立醫院病人至私家醫院或私營醫療機構接受服務，參加者只需繳付與使用醫管局服務相同的費用。其中，骨折手術協作計劃於去年4月至今年4月共服務逾160人；計劃上月起再延長2年，料每年可有約120人參與，涉及開支約1,100萬元。

受新冠疫情影響，醫管局於疫情期間開展公私營協作計劃，將部分公立醫院病人分流至私家醫院及私營醫療機構接受服務，當中「骨折手術協作計劃」去年4月起開始推行，至今年4月，共有逾160名病人參與。

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年約60歲、任職清潔工的呂女士去年5月中因意外仆倒致手腕骨折，她隨即到屯門醫院求醫，惟住院3日仍未獲安排做手術。她在醫護的介紹下同意參加該計劃，到私家醫院接受骨折手術，當晚已完成手術，翌日早上已可出院。她坦言計劃可縮短等候做手術的時間，又指私家醫院的環境較好。

醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健表示，部分病人等候手術室時，或會因緊急突發事件而延遲做手術的時間，入院病人快則可以即時做手術，而慢則或需輪候數天，當局會按病人意願，轉介病情較穩定的患者到私家醫院或私營醫療機構接受服務。計劃會包括手術前至少一次診症、手術及住院服務，以及手術出院後至少2次跟進。

他說，大部分接受上肢骨折手術人士最快2日1夜可出院，下肢骨折則最快3日2夜可出院，如有需要，可為病人安排多住1日1夜。病人在完成相關服務後，會被安排返回公立醫院接受覆診及及物理治療等。

至於費用方面，陳允健指，參加計劃的病人只需繳付與公院相同的費用，現時每次專科診症費用為80元、每種藥物15元、入院費75元以及住院費每日120元；而符合資格獲得費用豁免的病人，可在該計劃獲得與使用醫管局服務相同的費用減免安排。由於反應良好，計劃上月起再延長2年，料每年可有約120人參與，涉及開支約1,100萬元。

問及受惠人數為何會減少，陳允健解釋因去年受疫情影響，需將較多病人分流到私院，料公院來年人手及病床的情況會因疫情而好轉；至於計劃中涉及的私家醫院數目，以及可減短等候公院做手術的輪候時間，醫管局則未能提供有關數據。

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記者：郭詩詩