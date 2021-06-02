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【曱甴放題】尖沙咀食放題慶生驚見小強產子　檯面湧出近30隻曱甴BB餐廳要求不追究

食用安全 12:42 2021/06/02

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有網民去尖沙咀食放題驚見小強孵化

去餐廳吃飯在餸菜中發現曱甴，還是見證曱甴孵化在自己面前孵化比較驚嚇？近日有網民在尖沙咀一間餐廳吃放題慶生，驚見曱甴孵化，檯面下一下子湧出20多隻曱甴BB，四處爬行，直言很嘔心。事後餐廳提出費用全免，不過要求他們簽署免責聲明，不追究責任。

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有連登網民近日發文問「出去尖沙咀食飯見到廿幾隻曱甴，你會點？」，並附上相關影片。從影片可見，餐廳檯面有一個不明物體，附近有20多隻白色小昆蟲在爬行。事主在影片中標示，已上網查證這些小昆蟲為曱甴BB，並指當晚吃放題慶祝生日，人均消費為港幣$300，但見到這些曱甴後感到很嘔心，坦言相當「掃興」。

該連登網民更上載事主與餐廳簽署的免責聲明，由人手撰寫，惟餐廳名字已被事主刪去。聲明指出，客人於今年5月28日一行八人到該餐廳吃飯，「期間在枱上發現不明昆蟲，本店為表歉意，此單全免，並以此函作為解除責任通知，不再追究。」聲明最後指出，若食客人因此事而引起不適症狀，需要就醫，該餐廳仍會提供協助。帖文引起迴響，不少網民提出公開餐廳名字。

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根據香港法例第132X章 《食物業規例》第5條，任何從事食物業的人，不得明知而容受或准許任何食物業處所內有老鼠或昆蟲存在。如市民在食肆用膳時發現食物不潔、有異物、或不宜食用，可向食環署作出投訴。

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責任編輯：羅嘉欣

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