【恐怖媽媽】養母迫「罕病」養女坐輪椅治療474次　醫生證︰6歲女童健康行動自如

▲ 美國一位媽媽為「罕病」養女安排逾474次治療，醫生卻證實女童健康。

父母都希望子女健康成長，美國卻有一位媽媽聲稱自己的養女患有罕見病，自2歲起要她坐輪椅，並在4年來安排她接受多達474次治療。可是醫生證實現年6歲的女童完全健康，而且行動自如，養母因此被控「醫療虐兒」。

美國媽媽領養非洲女童

據英國《每日郵報》報道，美國華盛頓州的31歲媽媽Sophie Hartman聲稱，她6歲的養女患有「兒童交替性偏癱」，這是一種罕見的神經系統疾病。華盛頓州西雅圖當局表示，Sophie在女童2歲起從非洲贊比亞領養她，卻讓她接受不必要的治療。養女被迫戴上腳部支架，需使用輪椅，還要插胃喉進食、插管造口以助上廁所等。

Sophie在社交媒體自稱在非洲擔任傳教士，並於贊比亞收養了兩個女兒。她曾就讀於華盛頓州一所聖經學院，並且非常虔誠。多年來，她為養女設立了社交媒體和進行各種籌款活動，甚至在2019年獲「願望成真基金」（Make a Wish Foundation）授予一個願望。

▲ 女童在4年來接受了近500次治療。（facebook圖片）

聲稱患罕病突抽搐癱瘓

在基金會拍攝的影片中，Sophie談及養女，稱她被診斷出患有一種隨時都可能癱瘓的疾病，即使是最好的兒科專家也束手無策，亦沒有治療選擇。她指出女兒會突然抽搐和癱瘓，呼吸和吞嚥緩慢，因此需靠胃喉進食。在慈善機構的一個籌款活動中，Sophie透露女兒的狀況就像一個計時炸彈。

不過，西雅圖兒童醫院的醫生於2月時，通知有關部門Sophie的問題，因而揭發事件，當局與警方進行了數月調查。調查人員稱，Sophie即使知道女兒不需使用腳部支架和輪椅後，仍強迫她的一直使用。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

完全健康能自理行走

女童自3月起在兒童醫院接受了16天觀察，結果她在期間可以自己喝水、上廁所、跑步和走路，不用任何支架或輪椅，醫生證實她完全健康。法庭文件指出，女童在入院期間，從未出現Sophie提出的症狀，包括嚴重的癲癇發作，這些症狀只是Sophie自稱見過。

據女童的病歷，自2016年以來，她已接受了超過474次治療，還接受了多次手術，包括插胃喉、造口等。Sophie更曾要求醫生，以荷爾蒙療法延遲女兒的青春期。醫院的專家擔心Sophie安排女童接受不必要的治療，令她處於嚴重的風險之中。Sophie被控「醫療虐兒」，她的律師反駁指控不實。

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳