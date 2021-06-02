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【熱帶風暴】彩雲未來一兩日減弱　期間本港最高氣溫33度有陽光及酷熱

社會 12:37 2021/06/02

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熱帶風暴彩雲未來一兩日減弱，期間本港最高氣溫33度有陽光及酷熱。（資料圖片）

天文台今（2日）表示，一道低壓槽正為廣東帶來驟雨及雷暴，位於馬尼拉之東南偏南的熱帶風暴彩雲，未來一兩日橫過菲律賓後逐漸減弱，料期間本港日間市區最高氣溫33度，上水長洲達35度，天氣有陽光及酷熱。

署理高級科學主任楊國仲指出，隨著影響華南的低壓槽逐漸向北移，明日沿岸地區天色較為明朗，預料該低壓槽會在周五及周六初時橫過華南沿岸，該區有大驟雨及雷暴。

而一道廣闊低壓槽會在下周初至中期，為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。此外，在正午12時，熱帶氣旋彩雲集結在馬尼拉之東南偏南約180公里，預料向西北移動，時速約18公里，會在未來一兩日橫過菲律賓及呂宋海峽並逐漸減弱。

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從網上天文群組的圖片上所見，全球預報系統GFS預測下周五有熱帶氣旋系統在南海發展，暫時先往季風低壓發展後再轉成熱帶氣旋。

本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，吹輕微至和緩偏南風。展望，明日部分時間有陽光及酷熱，部分地區最高35度，市區普遍32至34度。星期五及星期六初時有大驟雨及雷暴。星期日天色好轉，天氣酷熱。

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記者：陳麗娜

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