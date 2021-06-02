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【房屋土地】黃偉綸：暫無意重啟研究發展郊野公園邊陲地帶建屋

政治 13:09 2021/06/02

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發展局局長黃偉綸。（馮漢柱攝）

發展局長黃偉綸表示，政府暫時無計劃重啟研究發展郊野公園邊陲地帶建屋，指土地供應專責小組早前研究顯示，有關選項未得到大多數市民支持，未有列為優先研究的土地供應選項之一。

黃偉綸今在立法會接受議員質詢時，引述專責小組研究解釋，改劃郊野公園用地的發展期長，單是進行生態研究已需時12至18個月，亦會面對司法覆核等問題，難以短中期內提供土地。不過，他稱，不排除日後再研究。

黃偉綸稱，當局已成立直接向行政長官彙報的「精簡發展管制督導小組」，檢視能否壓縮發展程序，如有需要會尋求修例。他強調，壓縮程序是有代價，例如，目前政府向立法會申請撥款發展土地，需先完成所有規劃程序，日後需探討能否提早申請撥款。

另外，黃偉綸預計，本月展開中部水域人工島的研究，需時3年半，預計交椅洲人工島發展首階段填海工程可在2027年展開，至於另一個大規模開放土地的項目就是新界北發展，短期會將項目提交至工務小組。

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記者：林曉君

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