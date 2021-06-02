【搞笑翻譯】黃埔川菜館餐牌翻譯凍飲加$3變「加3隻蚊」　網民︰凍檸茶走蚊唔該

▲ 網民發現黃埔一間川菜館的餐牌上有搞笑英文翻譯，凍飲加$3竟變加「3隻蚊」！

香港很多餐廳都有中英對照餐牌，當中曾鬧出不少笑話！最近黃埔一間川菜館的餐牌被網民發現「神翻譯」，當中將「凍飲加三蚊」的英文直譯成「plus three mosquitoes」，即是「加三隻蚊」，引起網民爆笑，並懷疑是否用Google翻譯。

有網民於facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」及連登討論區分享圖片，指黃埔一間川菜館的餐牌上，中文列明「所有套餐凍飲加三蚊」，但英文的寫法竟是︰

All set of frozen drinks plus three mosquitoes.（急凍飲品全部加3隻蚊）

▲ 黃埔一間川菜館的餐牌出現搞笑英文翻譯。（facebook群組圖片）

相片引起網民爆笑，估計餐廳應是利用Google翻譯或網上翻譯軟件直譯，網民單單幾句英文已有不少出錯，例如「frozen drinks（急凍飲品）」的英文譯法應為「cold drinks」，而「frozen lemon tea（急凍檸茶）」，正確的寫法應是「iced lemon tea」。

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不少人都估計餐廳是直接利用網上的翻譯軟件進行翻譯，慨嘆港人英語能力不堪，也有網民指出餐牌上的英文還有其他錯漏，包括把凍檸茶譯成「frozen lemon tea」，正確的寫法應是「 iced lemon tea 」，「請問frozen大概要坐幾耐先至有得飲？」

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英文老師教正確寫法

「知新教育」負責人兼英文老師林茂國就有關英文指出正確翻譯，應為「Add extra $3 for changing to cold drinks」，而凍檸茶和凍檸水就如網民所指一樣，應是「iced lemon tea」和「iced lemon water」。

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責任編輯︰王明芳