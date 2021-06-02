  • 31°C
香港時間 : 2021602日 (週三) 14:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搞笑翻譯】黃埔川菜館餐牌翻譯凍飲加$3變「加3隻蚊」　網民︰凍檸茶走蚊唔該

教育 13:46 2021/06/02

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

網民發現黃埔一間川菜館的餐牌上有搞笑英文翻譯，凍飲加$3竟變加「3隻蚊」！

香港很多餐廳都有中英對照餐牌，當中曾鬧出不少笑話！最近黃埔一間川菜館的餐牌被網民發現「神翻譯」，當中將「凍飲加三蚊」的英文直譯成「plus three mosquitoes」，即是「加三隻蚊」，引起網民爆笑，並懷疑是否用Google翻譯。

有網民於facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」及連登討論區分享圖片，指黃埔一間川菜館的餐牌上，中文列明「所有套餐凍飲加三蚊」，但英文的寫法竟是︰

All set of frozen drinks plus three mosquitoes.（急凍飲品全部加3隻蚊）

黃埔一間川菜館的餐牌出現搞笑英文翻譯。（facebook群組圖片）

相片引起網民爆笑，估計餐廳應是利用Google翻譯或網上翻譯軟件直譯，網民單單幾句英文已有不少出錯，例如「frozen drinks（急凍飲品）」的英文譯法應為「cold drinks」，而「frozen lemon tea（急凍檸茶）」，正確的寫法應是「iced lemon tea」。

更多經典搞笑餐廳英文翻譯︰

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不少人都估計餐廳是直接利用網上的翻譯軟件進行翻譯，慨嘆港人英語能力不堪，也有網民指出餐牌上的英文還有其他錯漏，包括把凍檸茶譯成「frozen lemon tea」，正確的寫法應是「 iced lemon tea 」，「請問frozen大概要坐幾耐先至有得飲？」

點擊圖片即睇網民爆笑留言︰

    點擊圖片放大
    +11
    +10

英文老師教正確寫法

「知新教育」負責人兼英文老師林茂國就有關英文指出正確翻譯，應為「Add extra $3 for changing to cold drinks」，而凍檸茶和凍檸水就如網民所指一樣，應是「iced lemon tea」和「iced lemon water」。

同場加映︰男拔生壓力大曾「唔識笑」 惡補英文申請獎學金讀醫

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳

相關文章

【虎爸虎媽】私立幼稚園家長超瘋狂　升K1學生已學中造句英文串字
12:06 2021/05/04
【虎爸虎媽】私立幼稚園家長超瘋狂　升K1學生已學中造句英文串字
【英文正字】英文功課「q」字被老師圈錯　網民批吹毛求疵︰用顯微鏡改簿？
12:40 2020/11/19
【英文正字】英文功課「q」字被老師圈錯　網民批吹毛求疵︰用顯微鏡改簿？
【書到用時】黃曉明率內地藝人意大利開餐廳　餐牌翻譯超錯被斥醜出國際
11:39 2019/08/22
【書到用時】黃曉明率內地藝人意大利開餐廳　餐牌翻譯超錯被斥醜出國際

你可能感興趣

【虎爸虎媽】私立幼稚園家長超瘋狂　升K1學生已學中造句英文串字
12:06 2021/05/04
【虎爸虎媽】私立幼稚園家長超瘋狂　升K1學生已學中造句英文串字
【英文正字】英文功課「q」字被老師圈錯　網民批吹毛求疵︰用顯微鏡改簿？
12:40 2020/11/19
【英文正字】英文功課「q」字被老師圈錯　網民批吹毛求疵︰用顯微鏡改簿？
【書到用時】黃曉明率內地藝人意大利開餐廳　餐牌翻譯超錯被斥醜出國際
11:39 2019/08/22
【書到用時】黃曉明率內地藝人意大利開餐廳　餐牌翻譯超錯被斥醜出國際
中小學教育 英文科 網絡熱話 餐廳 笑話 Facebook群組 連登討論區 紅磡

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶