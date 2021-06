【搞笑翻譯】黃埔川菜館餐牌翻譯凍飲加$3變「加3隻蚊」　網民︰凍檸茶走蚊唔該

香港很多餐廳都有中英對照餐牌,當中曾鬧出不少笑話!最近黃埔一間川菜館的餐牌被網民發現「神翻譯」,當中將「凍飲加三蚊」的英文直譯成「plus three mosquitoes」,即是「加三隻蚊」,引起網民爆笑,並懷疑是否用Google翻譯。

有網民於facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」及連登討論區分享圖片,指黃埔一間川菜館的餐牌上,中文列明「所有套餐凍飲加三蚊」,但英文的寫法竟是︰

All set of frozen drinks plus three mosquitoes.(急凍飲品全部加3隻蚊)