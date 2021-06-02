【東張西望】怪母女露宿後巷當街洗頭大小便　惡媽自稱地主：成條街都係我老公嘅

▲ 怪母女露宿後巷，當街洗頭大小便。

TVB節目《東張西望》直擊，一對母女霸佔長期霸佔元朗又新街一條後巷，她們在大廈門口前露宿，家當放滿一地，阻礙居民和商戶出入。她們又會在後巷隨地大小便，擅自用水果舖的水喉洗頭、洗手腳，甚至飲用，不時更聲大夾惡對街坊發怒，並揚言「成條街都係我老公嘅」。

在涉事大廈工作的吳小姐指，一對年約50多歲和20多歲的母女，近年來到大廈的出入口露宿，家當愈放愈多，由最初由兩張椅子、幾袋物品，變成一車子東西。有人給她們食物，她們就把整碗食物放在地上吃，甚至將街道當成「浴室」，用水果舖的水喉洗頭、洗手腳，甚至嗽口、飲用。

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住戶黃小姐更曾目擊女兒在媽媽掩護下在後巷大小便，兩人又把大廈門口的台階當成「梳化」，阻礙居民和商戶出入。黃小姐試過叫兩母女讓開，該名母親卻惡人先告狀：

呢度係公眾地方，憑咩要我行過啲呀？

大廈的業主和租客於是在門外加裝木板圍封，防止該母女佔據門口台階。在工程當日，惡婦竟向裝圍板的工人發難，情緒激動，「咁我哋坐邊啊」、「你唔好郁到我啲嘢啊」。黃小姐指，大廈加裝木門後，出入都要打開單車鎖，有次她伸手出去鎖門，竟被惡婦恐嚇，「鎖鎖鎖！斬咗你隻手呀！」

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黃小姐指，惡婦的情緒經常被觸動，擔心她們隨時會爆發。在攝製隊採訪當天，目擊該對母女與裝修工人發生口角，惡婦聲稱自己是地主，「闖入人哋地方，都話無叫你整嘢」，主持訪問裝修工人，對方指之前替涼茶店工作，要取回工具，「都無5分鐘，佢就鬧我，佢話係業主法團，又喺條巷度瞓啊」。

其後主持上前採訪該母女，惡婦起初稱並非在後巷露宿，而是來找人，但主持指曾多次目擊她們在此露宿，惡婦隨即發怒，「你唔好搵嘢嘈啊」、「呢條又新街係我老公嘅」。

此時惡婦帶同女兒走到對面的小食店，聲稱自己是老闆娘，「我老公喺呢度，我要睇看舖」、「地主係我老公」，主持向小食店店主查詢，對方表示不認識她們，「有時會叫我哋攞滾水畀佢飲」。不少好心街坊都會施捨食物，亦有街坊稱曾有社工多次前來跟進情況，但該母女都一一拒絕，甚至動手推社工。

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責任編輯：羅嘉欣