鄭伊健曾擔心有脫髮問題　自爆兩個方法保飄逸髮質

▲ 鄭伊健長髮成標記。

54歲的鄭伊健仍狀態大勇，最近其招牌長髮成為保健產品的目標，邀請伊健任廣告代言人，拍攝當日伊健又跑步又駕駛超級跑車，還激罕地自度舞步原地轉身，以展示活力。

伊健更參考引用羅家英經典電影動作和金句「豈有此理」兼左右揈頭，雖然搞笑但很有用，一Take完成廣告！

伊健對於保健產品代言特別講究，今次任育髮系列代言人，事前不但與廣告商的代表見面溝通，還親自服用產品超過三個月，滿意後才答應合作，是一個負責任的代言人。

▲ 近日拍攝護髮產品廣告。

伊健說：「今次產品由三位志同道合的藥劑師代理，他們說看了好多我以前電影作品，好想同我合作。我要求親自試用再決定，又拿去做好多測試，非常滿意，結果一拍即合。」

他坦言亦曾有擔心脫髮問題，但有秘方：「其實冇得太驚，最緊要做好自己，脫髮問題事關遺傳基因、日常護理，我主張多做運動和均衡飲食。」

拍攝廣告當日，為展示招牌長髮飄逸效果，伊健在鏡頭前不停自轉又手舞足蹈。為了帶節奏兼有美感，伊健靈機一觸，引用家英哥在電影《大內密探零零發》中經典動作和金句「豈有此理 豈有此理 豈有此理」，左右揈頭，全場爆笑。

▲ 廣告中要坐在名車拍攝。

導演要求伊健與跑車競賽以展示Man爆魅力，為配合效果，看似簡單的跑步動作，其實難度極高。伊健說：「我有熱身和拉筋，今次只負責跑，好輕鬆，最辛苦Crew帶著器材跟我跑，來回跑好多次。雖然不用我真跑得好快，但要拍出效果，需要好好配合。」

鏡頭另一邊，伊健「駕駛」身價約港幣500萬元的麥拿倫超級跑車與自己競賽，可惜因為保險和安全理由，只可以坐在車廂內拍攝，有得睇無得「駛」。

