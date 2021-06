【浪子回頭？】陳冠希疑死性不改撩女對話曝光　被指趁太太懷孕網上約炮　

▲ 陳冠希被爆疑在太太懷孕時約炮。

自2008年艷照門事件後,陳冠希(Edison)形象近乎盡毀,至2017年與女友秦舒培結婚後誕下女兒Alaia,近年主力內地發展的Edison,不時在網上晒恩愛又貼家庭照等,成功挽回形象做暖男爸爸。

▲ 陳冠希近年形象大有改善。(Instagram圖片)

疑陳冠希聊天紀錄曝光

但近日內地網上就流傳一篇以「我放了陳冠希兩次鴿子」為題的文章,女網友「李嬉皮 Characters」在文中貼出與陳冠希在Instagram上的聊天紀錄,當中陳冠希一句「Can't wait to fxxk me hard」帶有約炮意味的說話引起網民熱議。

事件發生在2016年,女網友指當時透過IG私信陳冠希,並獲對方回覆,二人之後又展開對話,並交換了微信及WhatsApp。

當時,陳冠希第一次邀約女網友,指自己將在巴黎工作,並問她要否見面,而且相約在酒店,但女網友就指因不想與對方發展炮友關係,但又想保持聯絡,故指不確定,到時再看看。

最終二人未有在巴黎見面,正當女網友以為不會再交談時,半年後陳冠希又指自己會在上海工作,再次邀約對方到酒店見面,更發出視訊邀請證明是真人。不過,女網友最後仍是拒絕了邀約。

撩女對話極露骨

從聊天紀錄可見,陳冠希不時打出露骨的說話如:「are you ready to fxxk hard?」、「Can't wait to fxxk me hard」,似是另有企圖。

有心水清的網民就計算出二人聊天的時間線,二人的對話從2016年11月至隔年1月,而他的太太秦舒培是在2017年3月誕下女兒,即他疑在太太懷孕時約炮,不過陳冠希對此就尚未回應。

不少網民就此也重提艷照門事件,指對陳冠希的行為不足為奇,但就有人指文章真偽未能確認,而且聊天紀錄容易造假,故不應輕易下定論。