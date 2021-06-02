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【浪子回頭？】陳冠希疑死性不改撩女對話曝光　被指趁太太懷孕網上約炮　

娛樂 13:29 2021/06/02

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陳冠希被爆疑在太太懷孕時約炮。

自2008年艷照門事件後，陳冠希（Edison）形象近乎盡毀，至2017年與女友秦舒培結婚後誕下女兒Alaia，近年主力內地發展的Edison，不時在網上晒恩愛又貼家庭照等，成功挽回形象做暖男爸爸。

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【床照流出】陳冠希舊愛謝芷蕙被追債80萬元　Cammi指疑有人求愛不遂惡意中傷

陳冠希近年形象大有改善。（Instagram圖片）

疑陳冠希聊天紀錄曝光

但近日內地網上就流傳一篇以「我放了陳冠希兩次鴿子」為題的文章，女網友「李嬉皮 Characters」在文中貼出與陳冠希在Instagram上的聊天紀錄，當中陳冠希一句「Can't wait to fxxk me hard」帶有約炮意味的說話引起網民熱議。

事件發生在2016年，女網友指當時透過IG私信陳冠希，並獲對方回覆，二人之後又展開對話，並交換了微信及WhatsApp。

【男神不再】陳冠希剷光頭拍名牌時裝廣告遭負評　網民：應該得罪了styling

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當時，陳冠希第一次邀約女網友，指自己將在巴黎工作，並問她要否見面，而且相約在酒店，但女網友就指因不想與對方發展炮友關係，但又想保持聯絡，故指不確定，到時再看看。

最終二人未有在巴黎見面，正當女網友以為不會再交談時，半年後陳冠希又指自己會在上海工作，再次邀約對方到酒店見面，更發出視訊邀請證明是真人。不過，女網友最後仍是拒絕了邀約。

撩女對話極露骨

從聊天紀錄可見，陳冠希不時打出露骨的說話如：「are you ready to fxxk hard?」、「Can't wait to fxxk me hard」，似是另有企圖。

有心水清的網民就計算出二人聊天的時間線，二人的對話從2016年11月至隔年1月，而他的太太秦舒培是在2017年3月誕下女兒，即他疑在太太懷孕時約炮，不過陳冠希對此就尚未回應。

不少網民就此也重提艷照門事件，指對陳冠希的行為不足為奇，但就有人指文章真偽未能確認，而且聊天紀錄容易造假，故不應輕易下定論。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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