【中文作文】小學生作文自爆故意考第2較著數　獲老師高度評價可造之材

▲ 內地一名小學生作文自爆故意考第2的原因，獲老師大讚。

作文取高分不容易，題材內容、文句通順、用辭、標點運用，甚至字體等都會考慮在內，內地網絡廣傳一篇被老師評為「優+」的小學中文作文，題目為《成績很穩定》，獲高度評價「孺子可教，可造之材」，該作文掀起網民熱議，不少人驚嘆作者故意考第2的真相。

作文自爆故意考第2

綜合內地傳媒報道，日前，內地網傳一篇主題是《成績很穩定》的小學生作文，在該作文中透露小學生的獨有思維，未知是否該學生的親身經歷，但內容充滿戲劇性。文中以第一身敍事直指，學習成績很穩定，一直在班裡都是第一名，可是上次期中考試卻考了第二名。

▲ 作文的主題是《成績很穩定》。（網上圖片）

學霸一直名列前茅，他因為有次考了第二而被爸爸責備，解釋之後發現原因另有內情。

爸爸找我談話︰「你學習退步了！」我回答︰「沒有，我是故意讓着原來的第二名的，我們經過商量，他考第一比較划算！

▲ 老師大讚給予最高分「優+」。（網上圖片）

為了多賺400元

聽到孩子的解釋，爸爸仍是不明所以，一頭霧水地問孩子甚麼叫划算。孩子回答爸爸︰

我考第一，你只獎勵我100元，他考第一，他爸爸獎勵他1000元，他答應分我一半！

該學生出全力考第一只獲100元，他為了得到多400元獎勵，想取500元，就「靈活變通」地想出今次不要盡全力考試，好讓另一位同學較易考第一，形成「雙贏局面」。

老師網民都大讚

該作文被老師評為「優+」及高度評價「孺子可教，可造之材」，大讚學生的「聰明才智」與「創意」。

有關作文在網絡廣傳，有些人質疑真偽，因為內容荒唐外，加上字體秀麗，不似出自小學生。另一方面，很多網民大讚該小學生懂變通，有些批評他過於功利。更多留言點擊下圖︰

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責任編輯：王明芳