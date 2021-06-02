【食不安心】男子食菜包驚現完整老鼠頭　商家激動否認：每個人手包不可能包進老鼠頭

▲ 男子食菜包驚現完整老鼠頭。

食菜包中途竟發現有老鼠頭！福建一名女子近日買菜包回家食用，豈料丈夫吃了兩口就被包中的完整老鼠頭嚇到跳起。事後，他們帶著菜包到店家理論，但店主奪走菜包後，再否認該菜包是他們出售。目前監督管理局介入調查，暫無法判定是誰的責任，涉事店家被責令暫時停業。

綜合內媒報道，一名孫姓女子於5月27日早上在一間饅頭店買菜包，並將菜包冷藏至30日早上食用。

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據家中監視器畫面佐證，當時丈夫咬了兩口，就發現包中有完整的老鼠頭及半截身體，嚇到整個人跳起，而且老鼠像瞪著自己。

想到就令人作嘔，老公和孩子都有心理陰影了，一整天都吃不下飯。

之後，業主家的阿姨拿著包到店家理論。阿姨表示，對方一開始承認菜包是在店裏買的，但之後店家拿走了菜包。下午更換走了2名女店員，換成一名阿伯並否認事件，叫他們拿證據，不是他們賣的。

當時她的態度還可以，是承認的，我們經常在那裏買東西。然後阿姨就沒有想那麼多，直接（將包）就給她了。阿姨當時還打電話給我，我說包子不要被他拿走，是證據。結果阿姨因為急著送孩子去上興趣班…

事發後，執法人員及記者前往饅頭店調查。負責包菜包的店員表示，自己也不知道發生何事，菜包都是手工包的，不可能會包進去。她更示範包包子的過程。

▲ 負責包菜包的店員表示，不可能會包進去。

菜都那麼細，怎會有一隻老鼠在裏面。這麼大我不可能包得進去啊。不小心包進去？它是半隻老鼠，半隻如果我加到菜餡中，還有另外半隻在哪裏？你說是不是陷害我。

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至於老闆則情緒激動地表示自己被「故意陷害」，並否認該菜包是他們出售。

▲ 老闆情緒激動地表示自己被「故意陷害」。

顧客：你是不承認在你這邊買的還是什麼？

老闆：我很承認啊，我很承認一隻這麼大的老鼠我能包到菜包裏面。

顧客：我們也很疑惑。

老闆：我很承認啊。

顧客：你覺得是我們塞進去嗎？

老闆：不是你塞進去的是怎麼進去的？

顧客：我跟你有什麼仇嗎？

老闆：有什麼仇你自己清楚。

顧客：我們沒仇啊。

老闆：你想搞我也不要用這個手段，用一隻老鼠來搞我。

顧客：我們搞你幹什麼？

前往調查的人員則表示，事件有點複雜，不過該店的環境衛生確實存在問題， 但並未發現老鼠貼、老鼠藥等物品 ， 不過由於證據已經被商家丟棄了。目前執法人員已責令該店鋪暫時停業，等待調查結果。

事件也引起網民熱議，有網民表示相信店主，因為老鼠頭實在太大，手工包沒可能不會發現。不過亦有人支持顧客，並懷疑店家的肉包都是老鼠肉，否則怎會出現老鼠頭：

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責任編輯：羅嘉欣