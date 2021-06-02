【侍母至孝】林利83歲媽媽患淋巴癌呼吸困難　孝順仔堅持帶病母回家全天候照顧

▲ 林利日前在電台節目《舊日的足跡》受訪，提及發現83歲媽媽患癌，再到他學習照顧媽媽的經歷。

54歲的前小虎隊成員林利一向侍母至孝，日前他接受車淑梅電台節目《舊日的足跡》訪問時，就提到83歲媽媽由去年發現患上淋巴癌，入院留醫再到被他接回家中照顧的經歷。淋巴癌被稱為「沉默的癌症」，過往也有不少圈中人如大名娛樂老闆林建名、前TVB藝人王敏明，均不敵淋巴癌離世，病徵不容輕視。

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林利在電台訪問中透露，媽媽目前康復不少。去年11月，當時身處台灣的林利發現媽媽說話無聲、不能言語，弟弟試過餵媽媽食中藥，但林利卻覺得事有蹺蹊，馬上回港隔離再帶媽媽看病：

因為我自己有過癌症，我大概知道唔係咁簡單。我即刻飛返嚟隔離兩個禮拜，即刻帶佢睇西醫，一照就即刻入醫院啦。醫院一照，腫瘤已經頂住呼吸，呼吸唔到，即刻做手術。

媽媽留醫期間，林利積極學習如何照顧病人，例如學抽痰、清潔，又詢問醫生意見，希望能接媽媽回家照料：

開始知道佢係淋巴癌就不斷醫，一個月內就將媽媽帶返屋企照顧。因為疫情下醫院好多病人，我覺得帶媽媽返屋企照顧會好啲，請求醫生有啲咩嘢我可以學，可以係屋企照顧你教我。佢話首先你要學抽痰，我就每日去醫院學抽痰，趁機睇佢，學一個禮拜就學清潔。

由於媽媽年紀大，不適合做化療，只做電療。而等候醫院報告結果約需時兩個月，林利決定先接媽媽回家休養，並由他全天候親身照顧：

自己做晒所有野，當時請唔到工人，因為一日要抽十幾廿次痰，要扶佢去廁所，夜晚又冇得瞓。唔離得開佢一步，又要煮食又要清潔，所以我都成兩個禮拜冇沖涼。

車淑梅在訪問中也有提及，林利在去年11月曾夜闖病房一事。當時林利凌晨時份到醫院探望母親，卻發現媽媽被綁在床上，插着喉管，而手腕插針位置滲血，令他相當心痛，並拍片及相放上網，要求醫院不要綁住媽媽。林利回應這件事時，直指是錯誤示範：

我覺得我同媽媽有心靈感應，覺得佢叫緊我。去到時見佢被綁住，搲到成身血，夜晚又驚。好多原因令我驚覺，一個人病咗係好需要親人照顧，所以我想盡辦法，快啲帶佢返屋企。

林利現時每日會媽媽外出散步、沒有服藥，而醫生在1月時告知，媽媽喉嚨腫瘤奇蹟消失，現已拔掉喉管，精神狀況良好，只是比較容易感到勞累。

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淋巴癌病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌又名「沉默的癌症」，淋巴系統作為人體免疫系統的重要部分，萬一當中的淋巴細胞出現異常病變成癌細胞時，很多時病徵都並不明顯，非常容易被患者所忽視。據醫管局最新資料顯示，2017年共有1002人發病，當中有395人死亡，佔整體死亡數目的2.8%，是全港癌症的第8號殺手。

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

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非霍奇金淋巴瘤可從身體任何部位發病

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增新形成腫瘤。

淋巴瘤主要可分為霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤兩大類，當中以非霍奇金淋巴瘤較為常見，可從身體任何部位，如扁桃腺、胃腸道、鼻腔、 鼻咽、皮膚、骨髓和中樞神經系統等發病，較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌3大類。

顧名思義，慢性淋巴癌是較為緩慢的腫瘤，縱使沒有治療，多數患者都可以存活5至10年，不過目前仍未有徹底根治的方法。反之，惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴生命。

醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因，但近年研究報告顯示，以下一些風險因素會增加患上淋巴癌的機會：

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責任編輯：羅嘉欣