【基層義補】網上補習平台設義補服務　支援基層學生在家上網課

▲ 網上補習平台AfterSchool在5月起為部分慈善機構、青少年中心及學校提供義補服務。

不少中學生課後會去補習，提升應試能力。網上補習平台AfterSchool在5月起為部分慈善機構、青少年中心及學校提供義補服務，冀更多基層學生受惠。

擴展義補服務

網上補習平台AfterSchool自2018年成立以來，一直以社會企業形式經營，設義補服務，全費學生對免費學生的名額比例為2：1。由5月開始，平台更擴展義補服務至以下機構及學校，支援基層學生在家上網課：

陳校長免費補習天地

基督復臨安息日會山景綜合青少年服務中心

善牧會瑪利灣中心

安徒生會包威信中心

安徒生會竹園中心

台山商會中學

天主教慈幼會伍少梅中學 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

平台聯合創辦人王偉峰表示，受疫情影響，不少基層家庭父母都被逼放無薪假，甚至失去工作機會，加重基層家庭的經濟壓力。

在日常生活捉襟見肘的情況下，他們更難以負擔補習開支，令基層學生無法獲得受學習支援，影響考試成績及升學機會。

有見及此，平台決定透過各慈善機構、青少年中心及學校等向基層學生提供免費網上補習服務，未來會把服務進一步擴張，讓更多學生受惠。

50位導師網上授課

現時平台由約50名導師，提供逾200個針對中三至中六學生的課程，涵蓋中文、英文、數學（包括延伸課程M1和M2）、通識、物理、化學、生物、經濟、歷史、企會財、資訊及通訊科技和視覺藝術共14個學科。課堂採用網上授課形式，學生只需用手機或平板電腦即可上課。

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責任編輯：王明芳