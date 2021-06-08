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【基層義補】網上補習平台設義補服務　支援基層學生在家上網課

教育 17:14 2021/06/08

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熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

網上補習平台AfterSchool在5月起為部分慈善機構、青少年中心及學校提供義補服務。

不少中學生課後會去補習，提升應試能力。網上補習平台AfterSchool在5月起為部分慈善機構、青少年中心及學校提供義補服務，冀更多基層學生受惠。

擴展義補服務

網上補習平台AfterSchool自2018年成立以來，一直以社會企業形式經營，設義補服務，全費學生對免費學生的名額比例為2：1。由5月開始，平台更擴展義補服務至以下機構及學校，支援基層學生在家上網課：

  • 陳校長免費補習天地
  • 基督復臨安息日會山景綜合青少年服務中心
  • 善牧會瑪利灣中心
  • 安徒生會包威信中心
  • 安徒生會竹園中心
  • 台山商會中學
  • 天主教慈幼會伍少梅中學
    • 點擊圖片放大
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平台聯合創辦人王偉峰表示，受疫情影響，不少基層家庭父母都被逼放無薪假，甚至失去工作機會，加重基層家庭的經濟壓力。

在日常生活捉襟見肘的情況下，他們更難以負擔補習開支，令基層學生無法獲得受學習支援，影響考試成績及升學機會。

有見及此，平台決定透過各慈善機構、青少年中心及學校等向基層學生提供免費網上補習服務，未來會把服務進一步擴張，讓更多學生受惠。

50位導師網上授課

現時平台由約50名導師，提供逾200個針對中三至中六學生的課程，涵蓋中文、英文、數學（包括延伸課程M1和M2）、通識、物理、化學、生物、經濟、歷史、企會財、資訊及通訊科技和視覺藝術共14個學科。課堂採用網上授課形式，學生只需用手機或平板電腦即可上課。

同場加映：只有9名小一學生的「名校」　耀山學校助名校轉校生重拾自信心

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責任編輯：王明芳

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