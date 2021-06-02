【新冠肺炎】35歲男警員病毒樣本與疫苗病毒株吻合　衞生防護中心刪除其個案

▲ 35歲男警員確診仍未知源頭，袁國勇下午將到曾訪診所等調查。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日未有新增感染源頭不明個案，而昨日列為感染源頭不明的35歲男警員，衞生防護中心指該名警員證實未有受感染，衞生署公共衞生化驗服務處的基因分析顯示，有關的病毒樣本與SARS-CoV-2疫苗病毒株吻合，而香港大學微生物學系的基因分析亦錄得相同結果。

中心分析了個案的臨床數據、流行病學資料和化驗結果後，認為該個案與疫苗病毒株污染吻合，故不會將個案列為確診個案，並予以刪除。而有關污染的確切源頭需待進一步調查。他的密切接觸者如取得陰性檢測結果，將會安排離開檢疫中心。

據了解，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇下午將到訪男警曾訪的診所，及中央圖書館社區疫苗接種中心等地方調查。

昨新增不明感染個案涉及一名35歲男警，於居住於油塘油美苑淮美閣，5月28日出現喉嚨痛、咳嗽及流鼻水，當日曾訪中央圖書館接種疫苗，惟因有上呼吸道症狀，不獲接種，5月29日向樂富樂家醫務中心求醫；5月30日遞交深喉唾液樣本並呈陽性反應，經衞生署公共衞生化驗所檢測亦陽性，無檢出變種病毒。詳情請見【下一頁】

確診男警上周六曾到樂富樂家醫務中心求醫，該醫務中心表示確診男警為當日上午時段最後一名病人，於診所逗留約少於15分鐘，期間有戴口罩；由於患者有上呼吸道症狀，故獲醫生建議作病毒檢測。

醫務中心續指，前日知悉有關確診個案後，已再以1:49漂白水清潔，未有診所職員列為密切接觸者，診所服務如常；又強調診所職員每次接觸病人、派樣本瓶及注射疫苗前後都會消毒雙手，至今曾安排約200名病人接受強制檢測，當中無樣本瓶被污染的情況。

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記者：陳正怡、黃傑偉