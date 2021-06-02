【情緒病】森美歡笑背後患抑鬱症近十年　專注力失調無法講完整句子【有片】

▲ 森美曾受情緒病困擾。

由鄭丹瑞主持的《健康‧旦》，當中節目《你快樂嗎？》，一連八集探討情緒健康專題，日前一集請來曾患情緒病的森美分享，曾受抑鬱症困擾近十年的森美，講述患病至走出情緒病的經歷。

有接近十年時間陷於情緒抑鬱中的森美憶述，03至04年間，每天完成商台的節目後，他都會怪責自己工作表現欠佳，擔心觀眾反應，故開咪後不敢回到辦公室，想立即離開公司。

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森美最初認為只是工作壓力，直至發現配音及司儀稿上的文字都有閱讀困難，記性亦開始變差，才決定要找醫生求助。

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患專注力失調

後來森美被診斷患有專注力失調，此為都市人常見的病患，森美節目中笑道：「好多天才都有，愛恩斯坦都有過，放心唔驚啦！」



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他指自己經常四處張望，集中力低，加上本身的情緒問題，導致專注力失調病患。後來透過藥物、情緒治療和信抑支持，森美用了四至五年時間才康復。

他自言工作壓力由大學一年級進入商台時開始，覺得自己創造力不足、音樂知識不足、文筆及說話能力不濟，故努力訓練自己，同時因不斷要求越來越高，故超越了自己能力做到的事。

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以寫日記分享開心事

森美透露，情緒病需同等時間治療復原，他常以過來人身份分享處理情緒問題。康復後，森美透過電台節目及文章中分享快樂，並提醒自己保持開朗，每日也開心快樂。

被問到家人時，他表示較緊張小朋友的情緒，女兒較穩定及冷靜，相反兒子像他，經常走來走去十分活躍。

▲ 森美過去常分享情緒健康心得。（黃建輝攝）

過去森美亦曾分享，確診情緒病後，嘗試在日記寫下開心事。寫了一件又一件事，一星期後，他發覺自己開始懂得欣賞身邊的事物。

他稱：「當你發覺自己有抑鬱，一定要行出第一步，行出第一步就會有改變。快樂是自尋的，自找麻煩很容易，自找快樂卻困難，但這一步只能靠自己，不能靠別人，所以要跟自己說：『我要努力尋找開心。』

同場加映：姜麗文訪問