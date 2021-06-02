【校長專欄】靦腆女生長大後成自信實習教師 回校探訪感激「老師用心良苦」

▲ 歐陽麗敏的蛻變，令校長深感感動。（專欄作者提供）

每當我翻閱著那些多姿多采的校園生活照片，都喚起了無數快樂的回憶，感受到孩子的成長與變化，就像蝴蝶經歷蛻變，滿載試煉和挑戰， 也滿載著喜悅和期盼。

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蛻變

2004年的一個秋天，一位靦腆的小女孩來到我們耀山學校就讀四年級，她叫歐陽麗敏。從她第一天上學的恐懼、第一次做風紀的壓力、第一次參加學界比賽的憂慮……她從戰戰兢兢到勇於嘗試，源於我們每一位老師的鼓勵，讓她建立自信，敢於面對新挑戰、勇往直前。

麗敏同學憶述在耀山學校的日子，是老師們的關愛讓她慢慢打開心窗，發掘了她自己也從不察覺的性格、優點……這種真誠的關懷，深深感染著她、影響著她日後立志投身教育界作為奮鬥目標。她懷緬著：

在修讀教育學士學位課程期間，每當論及教學策略，學校政策，我就屢屢想起在耀山的日子。當時身在其中並沒有細心留意，回想起才發現，全都是老師們用心良苦!

「關愛」著實是推動耀山學校不斷求進的動力，正是這種信念深深吸引著一班有志投身教育界的同工。本校先後有幾位在職的教學助理為追尋理想，重整人生目標，憑著個人的毅力和堅持，邊工作邊進修教育課程，終於學有所成，獲取了教師資歷並加入教育行列，最後更成為耀山學校的一份子，他們就是陳老師、劉老師、李老師，他們把自己成功的經歷薪火相傳，以生命影響生命，鼓勵學生終生學習、持續進修、積極求進，相信老師的一言一行能潛而默化地影響著學生。

耀山學校的教職員是一支專業、富高度使命感、有熱誠、有愛心，肯為理想教育而努力的團隊。真的! 孩子所表現的卓越與成長，見證了老師們和家長們所付出的心血和凝聚的智慧。

深願

當我們說：「孩子! 我們以你為傲!」那刻的自豪、滿足，時刻深深的鼓舞著我們，為所愛的孩子-----永不停步!

祝福

每位孩子在我們的澆灌下，熱愛學習、快樂成長! 深信屬於孩子的明天，定必璀燦。

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