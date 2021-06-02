【無品乘客】搭巴士被勸諭仍拒戴口罩　自私大媽：你哋唔要面才要戴口罩

新冠肺炎疫情持續，為己為人，市民都應做好防疫措施。網上熱傳一名大媽乘搭巴士時竟不戴口罩，就算其他乘客勸諭仍我行我素，引起其他乘客不滿。該名大媽與其他乘客理論時，還囂張稱，「口罩係比你哋戴既，因為你哋唔要面，所以你哋要遮住！」。大批網民直斥該名大媽自私。

據網上熱傳的短片可見，該名身穿連衣裙的大媽搭巴士時沒戴口罩，一開口她就衝口而出，「神都救唔到你啊，地獄已經為你預備好啦！」，期間有乘客直斥該名大媽不戴口罩，「搞錯，不戴口罩，（巴士）上咁多小朋友係度」！有乘客稱自己大把時間，可以與她對峙，大媽竟稱，「我有的是時間啊！」還囂張稱，「口罩係比你哋戴既，因為你哋唔要面，所以你哋要遮住！」。

點擊下圖看大媽與乘客對話時蠻不講理言語：

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短片曝光後引起網民熱議，有網民直斥該名大媽自私，此舉是在「播毒」，「你哋唔要臉！所以要遮住，咁都講得出！大媽真係唔要臉！」

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根據第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，乘客在公共交通工具上及港鐵已付車費區域須一直佩戴口罩，而口罩須覆蓋其口和鼻，並使口罩貼著其鼻、下頦和臉頰。違例者最高可被罰款5000元。條例又指，如發現有乘客違反條例，警務人員或該交通工具的司機均有權要該人離開車廂。

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責任編輯：羅嘉欣