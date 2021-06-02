【小一派位】大抽獎結果出爐　有家長不獲派首三志願請假一周急叩門

▲ 油蔴地天主教小學今早陸續有家長到校遞交申請表。（梁偉榮攝）

小一統一派位結果今日（2日）將透過郵遞或手機短訊（SMS）方式通知家長，教育局早前公布，2021年度派位滿意率為77%，創10年新高。如不滿意派位結果，家長可到心儀學校叩門。其中在油蔴地天主教小學，今早陸續有家長到校遞交申請表。

杜小姐的女兒本身獲私立學校取錄，於統一派位中獲派第三志願的學校，「第一及第二志願報讀的學校都頗進取，都是抽獎，冇運氣就係咁。」她說會再到區內受歡迎的5間學校叩門，為讓第二個小朋友亦可入讀同一學校，將優先考慮入讀津貼小學。

住荔枝角的陳小姐只為兒子填報首三志願，但均沒有獲分派學位，她說考慮到油天在區內較有名，升中派位結果不錯，因此來報考，會再去約10間學校報名，亦會到直資學校報名，預計要再請假一星期處理。她又說會優先考慮直資學校，「聽聞津校要日日唱國歌，頂唔順喎。」

張小姐趁午休時間到學校交表，她說小朋友已獲直資學校錄取，沒有參加統一派位，為有更多選擇，因此再到津貼小學叩門。

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該校校長余佩琴表示，學校約有15個後補學位，去年約由200人爭奪。她表示，觀察到家長今日陸續來交表，所有遞交申請表的人士都可進行第一輪小組面試，面試不是測試中英文能力，主要是與小朋友聊天。第二輪面試才會邀請家長，會了解家長教學理念是否與學校一致。她又指，學校不着重小朋友的得獎經驗，但如家長堅持遞交，建議1張A4紙內列明。

部分一直較受家長歡迎的小學今年只接受以郵寄遞交申請表，包括喇沙小學、瑪利諾修院學校（小學部）等，其中後者今年亦罕有公布叩門詳情，家長須於申請信寫明選擇就讀本校的原因及家長對家校合作的看法。個人檔案則須包括家庭簡介、學生個人才華及參與的課外活動等。

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記者：黃悅晴