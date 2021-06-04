【活得健康啲】冷氣機吹出惡頂異味與人體死皮有關　專家教自己動手消毒除臭洗冷氣步驟

▲ 冷氣出臭味，大家都會選擇洗冷氣，但你又懂得正確洗冷氣方法嗎?

開冷氣成夏天指定動作，但一開機就聞到坑渠臭味，有專家指原來跟長期無洗冷氣機和人體皮屑被吸進冷氣機有關。要預防冷氣機傳出臭味，TOPick邀請到來自裝修學院的居家達人Kova教大家清洗冷氣機步驟。

點擊大圖了解清洗冷氣機程序:

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Kova提醒大家清洗冷氣機時需注意以下事項:

1)清潔前應先關閉冷氣機電源，防止意外發生。

2)做足保護措施，防止污水四濺。方法:準備2個垃圾膠袋。將垃圾膠袋剪開並貼在冷氣機底部，再剪開第2個垃圾膠袋形成圓筒形，用膠紙將2個袋連接，並在膠袋底部放水桶盛水。

3)膠制鉸位易爛，須小心取出。

4)使用高壓水槍清洗水盤和機身前，須用膠袋覆蓋機身、電子零件和帶電部分，防止觸電。

5) Coil水(蓋水)和水比例為1:3。

適當保養及定時清洗冷氣機

Kova建議每兩星期清洗隔塵網、進氣口和出風口一次，防止氣流受阻及影響效能。此外，可打開隔塵網，觀察隔塵網後的Coil位。如果Coil位非純銀色，表面有污漬，即可用冷氣清潔劑清洗，以免影響製冷效果。最好安排有經驗技師定期檢查、保養及維修冷氣機。

專家:人體皮屑致冷氣機傳出臭味

香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強曾受訪指污水管及室內環境的人體皮屑、紙模等有機物質被吸進冷氣機均可令冷氣機傳出臭味。

由於家居冷氣機主要利用室內空氣循環的原理降溫，當室內空氣中的人體皮屑被吸進製冷系統後，會與水分結合變成漿糊狀物體，容易堵塞隔氣。若長期不清洗，便會發出異味。

要預防冷氣機傳出臭味，建議每隔1至2個月為冷氣機自行消毒殺菌，用1:99稀釋漂白水，以噴水壺噴灑隔塵網後的「凍coil」，讓漂白水滲入去水系統進行消毒。

資料提供：裝修學院

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責任編輯：張懿慧