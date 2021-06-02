【職場健康】調查指逾3分1打工仔每周工時達48.4小時　逾6成人現「過勞」響警號

▲ 一項調查發現有3分1受訪者工作時間偏長，每周平均工時為48.4小時。（陳國峰攝）

港人工作時數長，精神健康問題備受關注，東華學院及香港心理會於上月開展職場精神健康介入計劃，首輪問卷調查發現，有3分1受訪者工作時間偏長，每周平均工時為48.4小時，比合約訂明的41小時超出2成；另有6成受訪者出現過勞症狀，如容易疲倦、對生活失去興趣等。

東華學院副校長（學術）林德明表示，團隊於上月初成功用網上問卷訪問兩間大型機構共213名全職工作人士，發現有3分1受訪者工作時間偏長，每周平均工時為48.4小時，比合約訂明的41小時超出2成；而在受訪者對整體健康自我評分中，逾7成評分為75分以下，近¼受訪者表示極度焦慮及抑鬱，並承受中度至嚴重壓力，更有逾6成受訪者出現過勞的症狀。

林德明續指，現階段仍歡迎不同機構參與研究，「愈多愈廣泛愈好」，暫定7月截止報名，料今年底至明年初會有關於本港整體勞工精神健康完整報告刊出。他強調目前研究只屬初步階段，不適宜評論結果。

林又指，參與機構可免費各自獲得一份獨立評估報告，就員工參與度、團隊的凝聚力、上司的支援、工作壓力、對員工的管控5大範疇獲得評分，並由資深社工向機構管理層闡述結果及提供合適的解決方案，而報告會以不記名方式顯示員工意見，讓機構能作改善。

香港心理衞生會助理總幹事黃敏信指，該會提供精神健康急救課程，向參與員工提供網上學習平台及實體課程，包括教授促進職場精神健康的重要性，以及抑鬱症及焦慮症的成因及急救處理等知識，並會提供日常情景實踐理論，並進行個案討論及練習。

黃敏信又建議企業制定「精神健康工作間政策」，包括設立彈性上班時間、為員工提供免費心理輔導服務、定期舉辦員工同樂日及透過人力資源部扮演橋樑角色讓各階層員工掌握求助途徑等。

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記者：鄧凱文