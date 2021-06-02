【開心速遞】出身著名學府哥倫比亞大學　焦浩軒為當演員棄當會計師

▲ 焦浩軒畢業於加拿大著名學府哥倫比亞大學。

現年29歲的焦浩軒入行7年，憑住於《愛•回家之開心速遞》演島大四子之一「阿壯」為人認識，前年7月焦浩軒更簽約為TVB親生仔，於《解決師》中飾演「豬展」一角獲讚賞。

焦浩軒不但擁有不俗的外型，更有著高學歷，他畢業於加拿大著名學府加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）。UBC為全球Top50的大學，曾培養出8位諾貝爾獎得主。在該校修讀會計畢業的焦浩軒為追演員夢，放棄當會計師高薪厚職的工作。

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▲ 新一代男演員焦浩軒擁有高學歷。

讀天主教伍華小學

焦浩軒於7年前由加國回流返港，小學時期的他就讀天主教伍華小學，讀至五年級時隨家人移民加拿大。

他曾於TOPick訪問裡訴說當年甚為不捨：「當時的我是班長，一邊擦黑板、一邊哭，回想起都很感觸。真的很不捨得，除父母和家姐外，所有的朋友、親人通通都留在香港。」他續指：「跟大家一起讀書那麼久，就欠六年級一年，讀畢後便可以一起畢業，但卻沒有了。」

▲ 焦浩軒曾重返母校伍華小學。（經濟日報圖片）

入讀哥倫比亞大學

焦浩軒於加拿大繼續學業，他畢業於當地著名加拿大英屬哥倫比亞大學，該校 於今年《QS世界大學排名》位列45，於加拿大的大學排第3。

不少國際專家學者及成功企業領袖為UBC的校友，哥倫比亞大學共培養了8名諾貝爾獎得主、71名羅德學者以及65名奧林匹克運動員。當中三名加拿大總理均就讀UBC，包括加拿大首位女總理Kim Campbell以及現任總理Justin Trudeau。

▲ 哥倫比亞大學為全球TOP 50大學。（網上圖片）

焦浩軒主修會計

另外UBC更盛產不少選美冠軍人馬，廖碧兒、鍾嘉欣、李亞男、翁嘉穗、向海嵐，劉慧蘊及張嘉兒均是畢業於此學府。

UBC校園被指又Chill又好玩，校園內設有古花園建築和日式古典庭院，當玫瑰花園(Rose Garden)更是到溫哥華旅遊的必經之地。

當年焦浩軒主修會計以及副修國際貿易，不過他最終放棄當會計師：「甫一畢業，便跟自己說，做會計師何時做也好，我想先試一些冒險性較高或自己從小都想做的職業。」

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曾在新光戲院做兼職

焦浩軒獲父母支持追夢，雙親知兒子想發展演藝事業，甚至為他報名藝訓班加入TVB：「當時我還在加拿大，將所有財物都賣掉，立即買機票回來香港。」

可是焦浩軒投考兩次訓練班才成功入學。他在低潮期沒放棄，積極裝備自己。

焦浩軒曾在TOPick訪問中說：「那一年，我在新光戲院做兼職，另接下不同特約、臨時、模特兒工作，甚麼也做，以取更多的經驗。」當時他一星期工作七天：「大慨是星期一至五在新光戲院從事幕後工作，基本上甚麼也要做，打燈、帶位、處理合約與版權費等，所有工作也可以接觸到。」

▲ 焦浩軒的父母和家姐（左二）。（受訪者提供）

終於，他於2013年成功考入第27期TVB藝員訓練班，於不少劇集裡也可見其影蹤，最令他入屋的角色就是《開心速遞》「安凌強壯」大學四子之一的「艾頓壯」。現已成為TVB親生仔的他近日接拍不少劇集，上位可說指日可待。

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