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陳輝陽夥28女聲初登紅館　 成員陳樂頤曾參加《全民造星III》

娛樂 14:05 2021/06/02

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音樂會以三部曲進行。

以陳輝陽創作的歌曲作主軸的《陳輝陽x女聲合唱作品音樂會人來人往》，是其28位女聲組成之「聖少三部曲」最終回，因疫情三度延期後，以「有今生無來世」的決心入紙，沒有明星招徠，竟然取得「紅館入場券」！

《陳輝陽x女聲合唱作品音樂會》繼2016年首演《少女的祈禱》、到2018年香港、澳門兩地的《上一次流淚》，原訂去年情人節正日上演《人來人往》，因疫情延至今年6月25日，由麥花臣移師紅磡香港體育館舉行，只此一場！

轉眼六年，陳輝陽坦言和團隊知道能改在紅館舉行作品展，固然興奮雀躍，正如宣傳海報所寫：「紅館，有今生無來世！」，但同時萬倍憂心，因整個籌備功夫要從頭做起，特別要串連所有故事的一道橋。

陳輝陽28女聲三度開騷。

陳輝陽在構思作品展故事期間，腦中一直出現工作室窗外的一道橋。橋早上聚集住喧嘩的人，晚上聚散著落寞的燈，橋聯繫了人與人的關係，亦見證人與人間分離，作品展主題最終鎖定「人來人往」為題，一段關於28個女仔在橋上的友情故事。

陳輝陽說：「原本在麥花臣已經整了條長方形橋，但紅館大太多，觀眾亦在紅館見過不同的橋，要有新鮮感必須創新，最後想到整一座圓形橋，很想挑戰一下。」

28位女聲成員。

陳輝陽與28位女聲合作已經5年，慶幸沒遇過有人搞小圈子、搞是非，反而成員間互相照顧，好像去年陳樂頤（阿左）參加《全民造星III》，成員間亦有互相關心，她出局後亦有了解會否歸隊繼續唱。

陳輝陽說：「我也擔心她不回來，因每個人去留都有自己意願，她肯繼續回來，我當然無任歡迎，好似作品展主題《人來人往》，就是香港這城市內每道橋上每天發生的悲歡離合。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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