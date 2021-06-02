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《媽媽的神奇小子》獲歐美三大影展垂青　吳君如演技受肯定

娛樂 14:14 2021/06/02

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《媽媽的神奇小子》

吳君如監製兼領銜主演、根據殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編的電影《媽媽的神奇小子》，獲邀參加多個影展。

包括參加第23屆意大利烏甸尼《遠東國際電影節》競賽單元，競逐「新導演獎」（White MulberryAward），以及於「光芒乍現：香港電影新動力」（Hong Kong New Talents）單元放映；第18屆西班牙比克（巴塞隆拿）《亞洲夏⽇電影節》競賽單元及成為第20屆《紐約亞洲電影節》參展作品。

其中《遠東國際電影節》為歐洲最大型的亞洲電影作品放映平台的，該影展主席Sabrina Baracetti更對電影及演員作出高度評價：「詳細了解過蘇樺偉的真實故事後，對我來說是一個很神奇的發現。」

他並稱讚吳君如說：「她扮演母親的角色非常重要，我一直認為她是位了不起的演員。這部電影非常感動和動人，特別是在描述訓練過程時令我看得哭了。」

電影入圍多個電影節並受到重視，身為監製兼領銜主演的君如當然開心：「這部電影是講一個輸在起跑線的人如何在人生追返上去，覺得現在全世界都好需要這種正能量，我們團隊好開心可以製作到這部電影，帶給全世界觀眾，是個Perfect Timing。」

至於導演尹志文則坦言：「開心、榮幸，因為最主要是想將蘇樺偉人生輸在起跑線，但後來居上的神奇熱血故事帶給海外觀眾。」

在預告曝光後，被外間稱讚演繹蘇樺偉十分神似的男主角阿炳對於電影能入圍多國電影節感到非常開心：「電影可以去到歐、美等不同地方給觀眾欣賞，雖然疫情關係未能親赴當地出席，但希望各地觀眾都睇得享受同感受到當中嗰份情同熱血。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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