【涉違限聚】陳淑莊等3人涉違限聚6月中裁決　控方指酒吧貼上「私人」仍屬公眾地方

▲ 陳淑莊今到庭應訊。（林欣樂攝）

公民黨前議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，涉2020年4月初在旺角酒吧內聚會，被票控參與受禁羣組聚集；酒吧負責人則被票控營運受禁羣組聚集的地方等，3人否認控罪，案件今（2日）於九龍城裁判法院續審。控方陳詞指，即使營業中的酒吧有「落半閘」或貼上「私人」字樣，仍然屬於法例所指的公眾地方。辯方則陳詞指，控方有4名證人並非酒客，而是跟蹤被告的人，其證供並不可信。案件押後至6月18日裁決。

涉案被告為陳淑莊（49歲）、林瑞華（36歲）及酒吧負責人陳偉才（32歲）。陳淑莊及林早前否認參與受禁羣組聚集。陳偉才則否認未有遵從食物及衞生局局長指示，及營運受禁羣組聚集進行的地方共2張傳票。

3人早前受審，控辯雙方已傳召所有證人作供。控方今早結案陳詞時指，案發期間，涉案HANDS酒吧在營業時間內開放予公眾光顧，即使當時有「落半閘」或門口有貼上「private（私人）」字樣，仍然屬於法例所指的公眾地方。

控方假設，若參與者真的認為現場為私人聚會，根本不需要為客人量度體溫及分4人一枱等。惟裁判官鄭念慈即表示不能接納此說法，並指法例不會限制市民做額外防疫措施。控方補充，仍有其他證據指，雖然被告聲稱在酒吧就即將實施的「限酒吧令」開會，但仍有提供餐牌及營業賺錢。

控方續指，雖然被告林瑞華當時以香港中小企食店聯盟召集人身分到場開會，但仍不受第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》的豁免，為工作而作出的群組聚集，因為立法原意是工作地點與其工作性質必須相關；另外，即使林因陳淑莊到場，而以為對方清楚法例及會議並不犯法，亦非參與受禁聚集的合理辯解。

辯方律師則陳詞指，會議內容是與業界召開緊急會議解釋「限酒吧令」，及如何遵守該法例，該法例原本是為防疫而立的法律，故會議目的亦是與防疫有關。

辯方強調，控方證人潘美美與其3名同行朋友供稱，在酒吧對面馬路觀察時，看見被告出入酒吧，及後看見陳淑莊酒醉，潘美美更跟上前拍攝陳上車的照片，4人其實有不良動機，是跟蹤陳淑莊及將會參選的林瑞華，其行為並非一般酒客會做的事。辯方質疑他們庭上作供時說謊，證供不可信。雙方陳詞完畢，裁判官鄭念慈將案件押後至6月18日裁決。

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記者：林欣樂