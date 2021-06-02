【認罪候判】男生被誤為警員遭圍毆　事主學弟及侍應認暴動等罪候判

▲ 兩人今（2日）於區域法院同承認暴動及傷人罪。當中1名被告為事主的中學師弟，他求情指曾為事主解圍但不果。法官聽取求情後，押後至6月23日判刑。（資料圖片）

21歲男學生涉於2019年11月在銅鑼灣旁觀人群堵路時，疑被誤為警員，他被人尾隨及遭多人圍毆。警方多日後拘捕兩名青年，兩人今（2日）於區域法院同承認暴動及傷人罪。當中1名被告為事主的中學師弟，他求情指曾為事主解圍但不果。法官聽取求情後，押後至6月23日判刑，以索取兩名被告的心理及背景報告，期間還押候判。

被告王家俊（23歲）及李樂恆（21歲）分別報稱學生及侍應，兩人同被控暴動及傷人兩罪。控罪指，兩名被告於2019年11月13日，在銅鑼灣金百利商場地下與其他人一同參與暴動，以及非法及惡意傷害X。控方原另控告李1項非法禁錮罪，今決定不提證供起訴，存檔法庭。

案情指，21歲男學生X於案發晚上9時，出於好奇逗留在銅鑼灣崇光百貨外，旁觀當時的堵路及縱火情況。及至當晚11時半，X決定離開，惟遭兩名人士尾隨偷拍。X步行至怡和街打算乘搭交通工具，及後改變主意乘搭的士但不果。當X步行至銅鑼灣金百利商場時，有人懷疑他是警察，X不應眾人要求給他們搜袋。

李此時出現，X認出李是其中學師弟，要求李向眾人解釋自己並非警察。及後約有30人圍著X，並將X背包內的物品倒在地上，發現內有印有警隊標誌的水樽及頸繩，眾人認為X是警察。

李其後拳打腳踢X，又曾拉開嘗試以身體遮擋X的人，有人以長傘襲擊X。經過一輪襲擊後，X站起來，王及後加入其他人襲擊X，用手打X後腦位置，躍起以手肘反下身大力襲X。李又踢X得下半身，揮拳及以雨傘襲襲X。施襲維時兩小時三分鐘，眾人散去後警方到場。同月26日王及李分別被補。

辯方求情指，王事後親撰道歉信予X表示抱歉及深切慰問。李一方則指，當時認出X是其同校師兄，並曾為他解圍，向眾人表示他並非警察但不果。辯方續指李其後被眾人挑釁，指責他替X解釋是愚蠢，李遂在衝動下襲擊X。

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記者：陳卓欣