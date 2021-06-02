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「旅遊氣泡」一提就爆？　邱騰華：非改名可處理

政治 14:54 2021/06/02

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

邱騰華在立法會接受議員質詢。（馮漢柱攝）

疫情期間，港府致力與其他國家及地區合推「旅遊氣泡」，惟在和新加坡達成協議後，兩度因疫情反覆而在啟動前夕「爆破」，早前有議員提倡設「大灣區商務氣泡」時，有政圈人士一度笑言，不要再提「氣泡」二字，「一提就爆！」結果一語成讖，廣州荔灣區近日新增多宗本土確診個案。

不知是否太多人對「旅遊氣泡」有負面觀感，商務及經濟發展局局長邱騰華今在立法會接受議員質詢時，特地為「旅遊氣泡」平反。

金融界陳振英指，政府推出「旅遊氣泡」，但聽來聽去只有新加坡一個地方，且至今「一個都搞唔成」，關注政府會否和其他地方商討。

邱騰華回應問題時趁機解釋，稱「好多人提及『氣泡』時都擔心佢會爆，建議我哋改個名，但如果能夠改個名就處理咗件事當然最容易啦！」邱騰華話，所謂「旅遊氣泡」不是指「吹一個番梘泡」，而是以氣泡形式保護相關地方，可在防疫的前提下保持往來。他又說，全球最早提出「氣泡」這個概念的不是香港，而是澳洲與新西蘭，而且實行時也試過暫停。

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撰文 : 傅流瑩

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