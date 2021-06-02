【殺校】教育局指未來6學年將有6所公營小學停辦　6歲學齡人口下跌約17%

▲ 教育局表示，未來6個學年將有6所公營小學將停辦。（經濟日報資料圖片）

教育局今日（2日）表示，未來6年在港居住的6歲學齡人口將由58,500降至48,500，跌幅約17%，當局又表示，未來6個學年，即由2021/22學年至2026/27學年，有6所公營小學將停辦。

教育局今回覆議員查詢，指參參考政府統計處在去年九9月發表的《香港人口推算2020－2069》及規劃署在今年3月發表的《人口分布推算2021－2029》，估計2022至2027年在香港居住的6歲學齡人口將會由58,500降至48,50，其中以葵青區的6 歲學齡人口將由4,600降至2,800，跌幅近40%；元朗區及觀塘區6 歲學齡人口跌幅均約25%。

另外，在未來6個學年，即2021/22學年至2026/27學年，除早前已宣布將逐步停辦的香島道官立小學外，（詳情即看：【下一頁】）還有5所公營小學將會停辦，包括一所位於港島東區的資助小學將於2021/22學年停辦；兩所位於觀塘區和一所位於元朗區的有時限資助學校將於2023/24學年停辦；以及一所位於大埔區的有時限資助學校將於2026/27學年停辦。

教育局表示，從教育角度而言，學生人數過少會影響學生有效地從群體活動中學習和成長，而教職員數目及其他資源亦會隨着班級數目減少而相應下調。故此，學校一般會在未能開設小一班級學年的3年後停辦。

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責任編輯：黃悅晴